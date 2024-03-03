Λογαριασμός
ΟΦΗ: Αυτά έχει κάνει στην Κρήτη κόντρα στους Big 4

Η έδρα «κόλαση» στο Ηράκλειο, δείτε τι κάνει ο ΟΦΗ με τους Big 4 στην έδρα του  

ΟΦΗ Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Το «τριφύλλι» που βρίσκεται 3 βαθμούς μακριά από την κορυφή, θέλει σίγουρα την νίκη ώστε, η να φτάσει στην κορυφή, η για να συνεχίσει την κούρσα του στα play off. Ωστόσο ο ΟΦΗ έχει μία πολύ δυνατή έδρα, που οι υπόλοιπες ομάδες των Big 4 δεν πέρασαν εύκολα.

Η ομάδα των Κρητικών έχει καταφέρει από τις υπόλοιπες ομάδες των Big 4 να βγάλει εκτός τις τρεις, με τον Ολυμπιακό να είναι η μόνη ομάδα όπου έφυγε με νίκη από εκεί μέσα. Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, αλλά και ο Άρης ηττήθηκαν στην έδρα των Κρητικών, οπότε σίγουρα και ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέχει, γιατί ο ΟΦΗ μπορεί να μην είναι καμία υπέρ ομάδα, αλλά την ζημιά μπορεί να την κάνει. 

TAGS: ΟΦΗ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
