Λύγισε τον Ολυμπιακό στο tie break και πάει για την τελευταία του «ζαριά» στου Ρέντη ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» παρότι είδαν τον Ολυμπιακό να τους γυρίζει το ματς μέσα στο Μετς, έβγαλαν αντίδραση, απάντησαν με νέα ανατροπή επί των «ερυθρολεύκων» και με το 3-2 σετ, πάνε στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» τη Δευτέρα (22/4) για να ισοφαρίσουν τη σειρά των τελικών της Volley League σε 2-2.

To ματς:

Με προσήλωση στο παιχνίδι του ο Παναθηναϊκός θέλησε να δείξει στον Ολυμπιακό ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί και μπήκε στο πρώτο σετ δυναμικά παίρνοντας μάλιστα και τον πρώτο του άσο, κάτι το οποίο δεν έκανε στου Ρέντη και έφυγε στο +4 (7-3) αναγκάζοντας τον Ντάνιελ Καστελάνι να καλέσει τάιμ άουτ. Και πάλι όμως οι «πράσινοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και με εξαιρετικό μπλοκ έφτασαν στο +6 (15-9).

To «τριφύλλι» διατήρησε το ίδιο μομέντουμ στο παιχνίδι του, αναγκάζοντας τους Πειραιώτες να επενδύσουν σε επιθέσεις με χτυπήματα στην πίσω ζώνη, εκεί όπου πάντοτε υπήρχε κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Χωρίς, εν τέλει να ιδρώσει, οι γηπεδούχοι κατάφεραν σε 22 λεπτά να κάνει το 1-0 σετ με τον Ερνάντες να παίρνει τον τρίτο του πόντο στο ματς και να κάνει το 25-15 (1-0 σετ).

Ισορροπημένο στην αρχή του το δεύτερο σετ με τον Ολυμπιακό να βρίσκει σημαντικούς πόντους μετά από κατεστραμμένες υποδοχές των παικτών του Παναθηναϊκού και πήγε στο +3 (5-8) αναγκάζοντας τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο στο πρώτο του τάιμ άουτ στο ματς. Οι Πειραιώτες συνέχισαν στο ίδιο μομέντουμ και εκμεταλλευόμενοι το μπλακ άουτ του Παναθηναϊκού στην επίθεση έχτισαν σημαντική διαφορά πέντε πόντων (9-14).

Οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση καταφέρνοντας να μειώσουν με ένα επί μέρους 3-0 ωστόσο ο Ολυμπιακός άνοιξε ξανά τη διαφορά στους τέσσερις (14-18). Ο Παναθηναϊκός και πάλι είχε απάντηση στο «ερυθρόλευκο» κρεσέντο και κατάφερε με ένα επί μέρους 4-1 να μειώσει στον πόντο μετά από μια άμυνα αυτοθυσίας του Πρωτοψάλτη και σημαντικό πόντο του Ερνάντες για το 18-19.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε καλή εικόνα και στο δεύτερο σετ, μειώνοντας σε 20-21 με τον Ερνάντες, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και με πρωταγωνιστές τους Ιντάλγκο και Τζούριτς, έφτασε στην ισοφάριση στα σετ σε 1-1 (21-25).

Εξαιρετική εκκίνηση εκατέρωθεν και αλλεπάλληλες αλλαγές προβαδισμάτων επεφύλασσε το τρίτο σετ στο Μετς με καμία από τις δυο ομάδες να μην καταφέρνει να ξεφύγει στο σκορ με περισσότερους από δυο πόντους. Ένα εξαιρετικό και άκρως εντυπωσιακό ράλι στο 11-10 με φανταστικές άμυνες βρήκε τον Ολυμπιακό κερδισμένο και να ισοφαρίζει 11-11.

Η ισοπαλία συνεχίστηκε για ώρα στο τρίτο σετ μέχρι που δυο εντυπωσιακά περάσματα του Ιντάλγκο και ένα λάθος στην υποδοχή του Παναθηναϊκού έφεραν τον Ολυμπιακό στο +3 (16-19).

Αυτό ωφέλησε την ομάδα του Ντάνιελ Καστελάνι, η οποία με το «μαξιλαράκι» των τριών πόντων παρέμεινε μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου σετ το οποίο και εν τέλει πήρε με 20-25 κάνοντας την ανατροπή.

Ίδια κατάσταση και στο τέταρτο σετ με τον Παναθηναϊκό να παίρνει κεφάλι στο σκορ με δύο πόντους και τον Ολυμπιακό να αντιδρά, ισοφαρίζοντας αρχικά σε 6-6 και εν συνεχεία παίρνοντας προβάδισμα 8-9. Όμως οι γηπεδούχοι έκαναν ένα τρομερό ντεμαράζ και με ένα επί μέρους 5-0 έφεραν το ματς στο 13-9.

Όμως οι «ερυθρόλευκοι» μετά το τάιμ άουτ του Καστελάνι, επέστρεψε για τα καλά γυρίζοντας το ματς για το 14-15! Οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο με τον Ολυμπιακό να έχει βραχεία κεφαλή στο σκορ μέχρι το 16-17! Εκεί οι «πράσινοι» έκαναν ένα πολύ καλό ντεμαράζ και με ένα δικό τους σερί 3-0 έφτασαν στο 19-17.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, διατήρησε το προβάδισμα της και μάλιστα διεύρυνε και τη διαφορά στο κρισιμότερο σημείο, φτάνοντας στο 25-20 και ισοφαρίζοντας σε 2-2 οδηγώντας το ματς στο tie break όπου θα προσπαθούσε να εξαντλήσει τις τελευταίες του ελπίδες για να διατηρηθεί στο κυνήγι του τίτλου.

Τα μπλοκ άουτ ήταν εκείνα που έδωσαν πόντους στις δυο ομάδες στην αρχή του tie break, εκεί όπου ουδεμία πήρε δυο σερί πόντους με το ματς να βαδίζει πόντο-πόντο στην ισοπαλία μέχρι που ο άσος του Πετρέα έφερε τον Παναθηναϊκό στο +2 (7-5) και ανάγκασε τον Καστελάνι να καλέσει τάιμ άουτ. Όμως αυτό δεν άλλαξε τα δεδομένα αφού οι γηπεδούχοι πήγαν στην αλλαγή πλευράς με προβάδισμα τριών πόντων (8-5).

Όμως ένα σερβίς του Πετρέα στο φιλέ και ο άσος του Στερν έφεραν το σκορ στο 8-7 με τον Ανδρεόπουλο να καλεί τάιμ άουτ. Το θρίλερ επέστρεψε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να πηγαίνουν ξανά πόντο πόντο και τον Πρωτοψάλτη με ένα δύσκολο πέρασμα να κάνει το 11-9.

Ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά στο σκορ και κατάφερε να κάνει το 13-13 μετά από επίθεση του Ιντάλγκο και μπλοκ στον Ερνάντες με την αγωνία να παρατείνεται. Το άουτ του Τζούριτς στο σερβίς έδωσε ματς μπολ στον Παναθηναϊκό, το οποίο και έσβησε μια λάθος άμυνα σε σκοτωμένη επίθεση του Ολυμπιακού. Δυο σερβίς από κάθε πλευρά πήγαν... χαμένα (15-15).

Ο Ερνάντες πήρε έναν κρίσιμο πόντο για το 16-15 και το μπλοκ άουτ που κέρδισε ο Στερν έφερε ξανά το ματς στα ίσα. Πρωτοψάλτης με μπλοκ άουτ και Τζούριτς σε πρώτο χρόνο ισοφάρισαν. Ένα λάθος του Τράβιτσα στο σερβίς και ο άσος του Ερνάντες ήταν αυτά που έδωσαν το ματς στον Παναθηναϊκό με 3-2 σετ.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (25-15, 21-25, 20-25, 25-20, 19-17)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 53 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 51 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κασαμπαλής 3 (1 άσος, 2 μπλοκ), Κόβαρ 11 (9/18 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 4 (4/8 επ.), Ερνάντες 25 (22/43 επ., 3 άσοι), Βουλκίδης 6 (3/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (13/27 επ., 4 άσοι, 45% υπ. – 40% άριστες) / Κοντοστάθης (λ., 48% υπ. – 33% άριστες), Πετρέας 1 (1 άσος), Μάρκου, Φράγκος 2 (2/3 επ., 33% υπ. – 33% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντανιέλ Καστελάνι): Στερν 18 (16/34 επ., 2 άσοι), Γκουσταβάο 6 (2/6 επ., 4 μπλοκ), Κουμεντάκης 11 (9/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 28% υπ. – 22% άριστες), Τράβιτσα 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ), Τζούριτς 14 (9/10 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ιντάλγκο 19 (14/31 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 33% υπ. – 27% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 37% υπ. – 23% άριστες), Κομητούδης, Καρασαββίδης (λ.), Δαλακούρας

