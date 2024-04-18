Σε εκπομπή του ολλανδικού καναλιού, RTL, ήταν καλεσμένος ο παλαίμαχος Ολλανδός μεσοεπιθετικός, Γουέσλεϊ Σνάιντερ.

Ο 39χρονος στάθηκε στη ρεβάνς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ, λέγοντας πως η κριτική στον Έρλινγκ Χάαλαντ είναι δικαιολογημένη, καθώς εξήγησε πως λείπει σε πολλά μεγάλα παιχνίδια, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι οι συμπαίκτες του Νορβηγού κάποιες φορές τον... προσπερνούν.

«Η κριτική στον Χάαλαντ είναι δικαιολογημένη, ειδικά αν κάποιος έχει δει και το προηγούμενο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Αν εκείνος πρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη, γίνεται εντελώς άχρηστος. Είναι οκ να περιμένουμε περισσότερα από ένα επιθετικό που κοστίζει τόσα λεφτά σωστά;

Δεν είδαμε τον Χάαλαντ την περασμένη εβδομάδα. Εκείνος λείπει συχνά στα μεγάλα παιχνίδια, έχει συμβεί ξανά. Αισθάνομαι σαν οι συμπαίκτες του να τον ''προσπερνούν'' μερικές φορές.

Επιτρέπεται να περιμένουμε από εκείνον να κρατήσει την μπάλα, σωστά; Η τεχνική του είναι χαμηλού επιπέδου. Δεν είναι αρκετά καλλιεργημένος (τακτικά) για να μπει στο παιχνίδι. Παραμένει ένας τρομερός επιθετικός με το πρόσωπο στην εστία και μέσα στο κουτί», ήταν τα λόγια του Σνάιντερ.

