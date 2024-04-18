Παρέλαση σκάουτερ περιμένουν οι Τούρκοι στην αποψινή ρεβάνς ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό, για τα προημιτελικά του Conference League.

Συγκεκριμένα, η σελίδα As Marca αναφέρει πως 35 ομάδες θα έχουν σκάουτερ στο «Σουκρού Σαράτσογλου», με τις Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τσέλσι, Τότεναμ, Μίλαν, Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, Ίντερ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζουν.

Κάποιες εξ αυτών φέρονται να έρχονται για τους Καντίογλου, Σιμάνσκι και Γιουκσέκ, αν και είναι σαφές πως και οι Πειραιώτες έχουν ποδοσφαιριστές που πιθανότατα ανάγκασαν ξένους σκάουτερ να βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

