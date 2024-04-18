Τζαμάλ Μουσιάλα... ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Μάντσεστερ Σίτι

Μία μεταγραφική κίνηση-βόμβα θέλει να κάνει το ερχόμενο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με την «Guardian».

Όπως αποκάλυψε μέσω ρεπορτάζ του το έγκριτο Μέσο, οι πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης έμειναν εκτός συνέχειας του Champions League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι, έχουν στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας τον Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου!

