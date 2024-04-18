Λογαριασμός
Τζαμάλ Μουσιάλα... ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Μάντσεστερ Σίτι

Τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, αποκάλυψε o Guardian

Μουσιάλα

Μία μεταγραφική κίνηση-βόμβα θέλει να κάνει το ερχόμενο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με την «Guardian».

Όπως αποκάλυψε μέσω ρεπορτάζ του το έγκριτο Μέσο, οι πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης έμειναν εκτός συνέχειας του Champions League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι, έχουν στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας τον Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μάντσεστερ Σίτι ποδόσφαιρο
