Τζόκοβιτς: «Ελπίζω να παίζω μέχρι τα 40 ή και περισσότερο»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να σαρώνει τα πάντα και, όπως τόνισε, σκοπεύει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμα. Ο 37χρονος Σέρβος σταρ μίλησε στην Equipe για το μέλλον του, τονίζοντας πως όσο κερδίζει τίτλους δεν σκοπεύει να σταματήσει.

«Ελπίζω να μπορέσω να παίξω μέχρι τα 40 μου, ή και περισσότερο, θα δούμε. Το 2023 ήταν μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας μου. Γιατί να σταματήσεις όταν συνεχίζεις και παίζεις τόσο καλά; Προχωράω μπροστά και θα βλέπω χρόνο με το χρόνο πόσο μακριά μπορώ να φτάσω», ανέφερε ο σπουδαίος πρωταθλητής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον μεγάλο πρωταθλητή του NFL, Τομ Μπρέιντι, ο οποίος αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο ως τα 45.

«Ο Τον είναι ένα τέλειο παράδειγμα ενός μεγάλου πρωταθλητή. Έχει περάσει πολύ χρόνο στο να φροντίζει τον εαυτό του, αναρρώνει σωστά και φροντίζει να καλύπτει κάθε πτυχή του σώματός του και του μυαλού του, ώστε να μπορέσει να έχει μια σπουδαία και μακροχρόνια καριέρα».

Η χρονιά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει από το Περθ, όπου θα αγωνσιτεί στο United Cup, με πρεμιέρα την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

