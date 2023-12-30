Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της, ο πρώτος σε ασίστ, ο πρώτος σε συμμετοχές. Ο παίκτης που την πήρε από το χέρι και την οδήγησε ως αρχηγός και απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Κόπα Αμερικά και του Finalissima. Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο απόλυτος θρύλος της εθνικής Αργεντινής και στην «αλμπισελέστε» ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μια φοβερή τιμητική κίνηση προς τιμήν του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, όταν ο Pulga αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, εκείνη θα αποσύρει ισόβια το νούμερο «10» προς τιμήν του.

«Όταν ο Μέσι αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν άλλο να φοράει το νούμερο "10" μετά από αυτόν. Αυτός ο αριθμός "10" θα αποσυρθεί ισόβια προς τιμήν του. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε γι ' αυτόν», ανέφερε ο ο πρόεδρος της AFA σε εφημερίδα της Αργεντινής.

Ο Μέσι με τη φανέλα της χώρας του μετράει 180 συμμετοχές με 106 γκολ και 55 ασίστ, όντας πρώτος σε κάθε κατηγορία, ενώ έχει φτάσει μαζί της σε δυο τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων, εκ των οποίων στον τελευταίο στέφθηκε πρωταθλητής Κόσμου ως ο MVP της διοργάνωσης με επτά γκολ και τρεις ασίστ. Σκόραρε δυο γκολ στον τελικό, ενώ έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές σε Μουντιάλ και ο παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε κάθε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης («16», προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός).

