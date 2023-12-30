Λογαριασμός
Κορυφαίος σκόρερ για το 2023 ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Έφτασε τα 54 γκολ - Δείτε βίντεο

H Aλ Νασρ νίκησε με σκορ 4-1 την Αλ Τααβούν, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φτάνει τα 54 γκολ στη σεζόν, επίδοση που είναι η κορυφαία στον κόσμο για το 2023

Κριστιάνο Ρονάλντο

Πολλά πράγματα αλλάζουν κάθε χρονιά, όμως αυτό που παραμένει σταθερό είναι το... σκοράρισμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν δείχνει καμία διάθεση να βγάλει το πόδι του από το «γκάζι» ούτε στα 38 του, καθώς με το γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ με 4-1 επί της Αλ Τααβούν έφτασε τα 54 σε όλη τη σεζόν, επίδοση που είναι (και θα παραμείνει) η κορυφαία σε όλο το 2023, πάνω από τα 52 των Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και τα 50 του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Δείτε το 54ο γκολ του Πορτογάλου σούπερ σταρ: 

Ο «CR7» ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις με το 147ο γκολ που πετυχαίνει μέσω κεφαλιάς. Νωρίτερα, η Αλ Τααβούν είχε προηγηθεί, όμως η Αλ Νασρ έφτασε στην ανατροπή με γκολ από τους Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Εϊμερίκ Λαπόρτ, ενώ το 1-3 πέτυχε ο Οτάβιο.

