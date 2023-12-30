Με θρίαμβο ολοκλήρωσε το 2023 η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία δείχνει αναγεννημένη με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο και πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, με θύμα την τραγική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία νίκησε με σκορ 2-1, ξεφεύγοντας με +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την άλλη πλευρά, οι «κόκκινοι διάβολοι» έκλεισαν το 2023 με τρόπο που... αναδεικνύει ολόκληρη τη χρονιά τους, έμειναν στους 31 βαθμούς και έδωσαν την ευκαιρία στις υπόλοιπες ομάδες της εξάδας να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο, χάνοντας μάλιστα κάθε επαφή με την τετράδα.

Το ματς κυλούσε χωρίς ιδιαίτερες καλές στιγμές για τις δύο ομάδες για πολλή ώρα. Οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά «σφιχτοί» και δεν άφηναν χώρους στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο ούτε οι ίδιοι έβρισκαν την ευκαιρία να απειλήσουν. Τελικά, ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα με την πρώτη τους τελική προσπάθεια στο 64', χάρη σε ωραίο σουτ του Νικολάς Ντομίνγκες.

H oμάδα του Έρικ Τεν Χαγκ έβγαλε αντίδραση και ανέβασε την πίεσή της, ισοφαρίζοντας σε 1-1 περίπου ένα τέταρτο αργότερα. Μετά από τραγική πάσα του Ματ Τέρνερ, ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έκλεψε και έδωσε την ασίστ στον Μάρκους Ράσφορντ, που τέλειωσε με ένα απλό πλασέ τη φάση.

Η χαρά της Γιουνάιτεντ δεν... κράτησε πάντως πολύ, αφού στο 82' ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ πήρε την ασίστ του πρώην «κόκκινου διαβόλου» Άντονι Ελάνγκα και με ένα καταπληκτικό σουτ νίκησε τον Αντρέ Ονάνα για το 2-1, με τον Καμερουνέζο πορτιέρε να βλέπει και τα δύο σουτ εντός εστίας των γηπεδούχων να γίνονται γκολ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.