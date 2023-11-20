Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Novak Djokovic) παρέμεινε αυτή την εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, και θα παραμείνει εκεί έως το τέλος του 2023, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ.

O «Νόλε» ολοκλήρωσε μια εκπληκτική χρονιά κατακτώντας τον 7ο τίτλο στα ATP Finals επικρατώντας στον τελικό του Γιάνικ Σίνερ. Εκτός από τον τίτλο του στο Τορίνο ο Τζόκοβιτς θα ολοκληρώσει τη χρονιά ως ο κορυφαίος στην κατάταξη φτάνοντας τις συνολικά 400 εβδομάδες στο Νο 1 του κόσμου!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του παρέμεινε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου θα είναι και η θέση του για το 2023.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.245 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.855

3. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.600

4. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 6.490

5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.805

6. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.235

7. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 3.985

8. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.660

9. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.245

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.100

