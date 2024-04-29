Το «colpo grosso» πήγε να κάνει Φενέρμπαχτσε με τον Σέιν Λάρκιν, αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα «encestando», του έκανε μεγαλύτερη οικονομικά πρόταση από την Αναντολού Εφές, ωστόσο ο 31χρονος γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος «Sinan Erdem», καθώς είπε το «ναι», για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

H ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πρόσφερε συμβόλαιο τριών χρόνων με το εξωπραγματικό ποσό των 11.5 εκατομμυρίων ευρώ, άλλοτε NBAer προτίμησε να μείνει στην ομάδα που βρίσκεται εδώ και χρόνια έχοντας κατακτήσει και δύο Ευρωλίγκες, με συμβόλαιο δύο χρόνων και συνολικές απολαβές 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ηγέτης της Εφές μπορεί να μην κατάφερε τη φετινή σεζόν να οδηγήσει την ομάδα του στα playoffs της Euroleague, ωστόσο πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν, μετρώντας 16.8 πόντους και 5.1 ασίστ μέσο όρο, με 19.9 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

