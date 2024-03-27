Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Miami Open αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του γνωρίζοντας ινδάλματα από τον χώρο του ποδοσφαίρου.



Μετά την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ίντερ Μαϊάμι και τη συνάντηση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας (όπως ο Σέρχιο Μπουσκέτς), ο Έλληνας τενίστας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και τον Νεϊμάρ.



Ο Βραζιλιάνος αναρρώνει μετά την ρήξη χιαστών που έχει υποστεί και ο «Στεφ» δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του, όπως έκανε και η σύντροφός του, επίσης τενίστρια, Πάολα Μπαντόσα.

