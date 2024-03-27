Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτη καραμπόλα σε αγώνα ποδηλασίας στο Βέλγιο - Έσπασε την κλείδα του ο παγκόσμιος πρωταθλητής - Βίντεο

Σοβαρό ατύχημα με τραυματίες σε αγώνα ποδηλασίας στο Βέλγιο, όπου προκλήθηκε μεγάλη καραμπόλα

Dwars door Vlaanderen

Ο ποδηλατικός αγώνας «Dwars door Vlaanderen» που διεξήχθη την Τετάρτη στο Βέλγιο σημαδεύτηκε από μια μεγάλη καραμπόλα και τραυματισμούς αθλητών.

Περισσότεροι από δώδεκα ποδηλάτες από τους τριάντα που προπορεύονταν βρέθηκαν στην άσφαλτο όταν ένας έχασε την ισορροπία του και ακολούθησαν να πέφτουν και οι υπόλοιποι σαν... ντόμινο.

Μέσα στους τραυματίες είναι και ο Βάουτ βαν Αρτ, που είναι 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην ποδηλασία. Ο Βέλγος ποδηλάτης έσπασε την κλείδα του και θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης.

Οι περισσότεροι ποδηλάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της περιοχής εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σπασμένα πλευρά και χέρια.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βέλγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark