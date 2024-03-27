Ο ποδηλατικός αγώνας «Dwars door Vlaanderen» που διεξήχθη την Τετάρτη στο Βέλγιο σημαδεύτηκε από μια μεγάλη καραμπόλα και τραυματισμούς αθλητών.



Περισσότεροι από δώδεκα ποδηλάτες από τους τριάντα που προπορεύονταν βρέθηκαν στην άσφαλτο όταν ένας έχασε την ισορροπία του και ακολούθησαν να πέφτουν και οι υπόλοιποι σαν... ντόμινο.



Μέσα στους τραυματίες είναι και ο Βάουτ βαν Αρτ, που είναι 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην ποδηλασία. Ο Βέλγος ποδηλάτης έσπασε την κλείδα του και θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης.



Οι περισσότεροι ποδηλάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της περιοχής εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σπασμένα πλευρά και χέρια.

😱 A huge crash in the leading group has taken down a number of favourites, including Wout van Aert, Mads Pedersen and Biniam Girmay, at Dwars door Vlaanderen 💥🤕



Sending our best wishes to the riders who were involved in the crash. pic.twitter.com/hlfuZwhBZd — Eurosport (@eurosport) March 27, 2024

