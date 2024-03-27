Νικολογιάννης: «Ήταν συγκεκριμένος, χωρίς φανφάρες, για το γήπεδο του Βοτανικού ο Δούκας»

Το πρότζεκτ του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μπαίνει σε μια σειρά και πάλι μετά τα όσα αναφέρθηκαν από τον δήμαρχο Αθηναίων, όπως τόνισε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ο κ. Δούκας είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα χωρίς φανφάρες. Η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης ό,τι ήταν να κάνουν το έχουν κάνει, αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος από εδώ και πέρα είναι να ενημερώνει έστω μια φορά τον μήνα τον κόσμο του Παναθηναϊκού πώς πηγαίνουν τα πράγματα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:



«Η κοινοπραξία με μια συμπληρωματική σύμβαση θα αναλάβει και την απορρύπανση για να μη χαθεί κι άλλος χρόνος. Το θέμα της οικοδομικής άδειας ξεμπλοκάρει, όπως είπε ο δήμαρχος, οπότε και αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται. Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε πως η άδεια κατεδάφισης θα βγει μαζί με τις υπόλοιπες, αλλά μόνο όταν παραδοθεί το γήπεδο στον Βοτανικό θα κατεδαφιστεί η Λεωφόρος. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το γήπεδο, αλλά για μένα καλά κάνει. Η κοινοπραξία θα μπει στο επόμενο δίμηνο στο οικόπεδο για την απορρύπανση και τέλος καλοκαιριού, αν όλα πάνε καλά, θα μπουν και οι μπουλντόζες για να αρχίσουν τα έργα, με στόχο να παραδοθεί το γήπεδο στις 31 Δεκεμβρίου του 2026».



Τέλος, αναφερόμενος στην προετοιμασία εν όψει ΠΑΟΚ είπε πως «… από Πέμπτη επιστρέφουν οι Σλοβένοι διεθνείς. Την Τετάρτη γύρισαν απογοητευμένοι οι Έλληνες διεθνείς, αλλά θα γυρίσουν σελίδα γιατί το πρωτάθλημα μπαίνει σε κρίσιμη καμπή. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Τερίμ θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους εκτός των Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν».



Aκούστε, επίσης, τι είπε για τον τελικό Κυπέλλου Betsson εν όψει της κρίσιμης σύσκεψης της Πέμπτης.

