Θέση μετά την οδυνηρή ήττα της Εθνικής μας από τη Γεωργία στη διαδικασία των πέναλτι και τον αποκλεισμό ένα «βήμα» πριν την τελική φάση του Euro 2024, πήρε το Τάσος Μπακασέτας.



Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» μίλησε για τα συναισθήματα που του δημιουργεί το να παίζει για τη χώρα του, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός πόνεσε πάρα πολύ τους πάντες στην Εθνική, ενώ τόνισε ότι η προσπάθεια για να επιστρέψουμε σε μεγάλη διοργάνωση δεν σταματά!



Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τάσος Μπακασέτας:



«Το συναίσθημα να παίζεις για τη χώρα σου, δεν (θα έπρεπε να) χρειάζεται επεξήγηση. Η Εθνική Ελλάδας (θα έπρεπε να) είναι κάτι παραπάνω για όλους μας. Είναι τιμή. Είναι ευθύνη. Είναι περηφάνεια. Είναι αγάπη»



Λένε πως η αγάπη πονάει. Έτσι είναι. Ναι, ο αποκλεισμός μας πονάει. Πάρα πολύ. Ούτε αυτό (θα έπρεπε να) χρειάζεται επεξήγηση.



Επίσης, η ευθύνη συνοδεύεται από υποχρεώσεις. Μια από αυτές είναι να μη λυγίζεις στα δύσκολα. Να βγαίνεις μπροστά. Να προσπαθείς να εμπνεύσεις. Να μην το βάζεις κάτω. Και αυτό θα κάνουμε.



Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Η επιστροφή της Ελλάδας σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε. Είμαστε εμείς που πρώτοι οφείλουμε να δούμε τι δεν κάναμε σωστά.



Είμαστε εδώ και δεν θα πάψουμε να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί το θέλουμε και το πιστεύουμε».

