Τριετή ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA στον Λουίς Ρουμπιάλες. Ο πρώην, πλέον, πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με τα ποδοσφαιρικά κοινά εντός ή εκτός των τειχών μέχρι το 2026.

Ο Ρουμπιάλες έχει προκαλέσει σάλο με την κίνησή του να φιλήσει στο στόμα την Τζένι Ερμόσο Ερμόσο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών όπου η Ισπανία έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Αγγλία, στις 20 Αυγούστου. Όλο αυτό έφερε τεράστιες αντιδράσεις στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και μεγάλη πίεση προς το πρόσωπό του για να παραιτηθεί, ενώ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Μάλιστα, ο Ρουμπιάλες παραιτήθηκε και από τη θέση του αντιπροέδρου της UEFA, την οποία κατείχε, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες από την εισαγγελία της Ισπανίας, με μία από αυτές να είναι της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε πρώτη φάση τού είχε επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από τα καθήκοντά του για 90 μέρες, αλλά πλέον θα μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο για τρία χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.