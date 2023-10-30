Έντονο ελληνικό χρώμα είχε φέτος ο Μαραθώνιος του Πεκίνου, με την Ελλάδα να δίνει το σήμα της έναρξης και να βραβεύει επιλεγμένους φορείς, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού που συμμετείχε σε αυτό το κορυφαίο μαζικό αθλητικό γεγονός χθες, Κυριακή 29 Οκτωβρίου, στην κινεζική πρωτεύουσα.

Στον Μαραθώνιο του Πεκίνου συμμετείχαν 30.000 αθλητές, με τον Deresa Geleta Ulfata από την Αιθιοπία να τερματίζει πρώτος με επίδοση 2:07:41.

Στις 7.30 το πρωί, από την εξέδρα των επισήμων, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα Ευγένιος Καλπύρης, μαζί με τον δήμαρχο του Πεκίνου Yin Yong, έδωσε στους μαραθωνοδρόμους το σήμα για την έναρξη του αγώνα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Έλληνας Πρέσβης βράβευσε με αναμνηστικά μετάλια του ΣΕΓΑΣ βηματοδότες (pacers), εθελοντές, κριτές και ιατρικό προσωπικό που συμμετείχαν και στήριξαν το «Μαραθώνιο Πνεύμα» με το έργο τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, η χώρα μας συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην ειδική έκθεση Beijing Marathon Expo που διοργανώθηκε από 26 έως 28 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή των σημαντικότερων κινεζικών αθλητικών φορέων και μεγάλων εμπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού.

«Στόχος μας είναι η διάδοση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και, μέσω αυτού, η προβολή του ελληνικού αθλητικού πνεύματος στο κινεζικό κοινό, το οποίο κυριολεκτικά λατρεύει τον αθλητισμό και τους αγώνες αντοχής και το αποδεικνύει κάθε χρόνο με τη μεγάλη συμμετοχή του. Πέρα από τη φετινή διοργάνωση δρομολογούμε επέκταση της συνεργασίας και με άλλους μεγάλους Μαραθώνιους στην Κίνα, ώστε να αξιοποίησουμε στο έπακρο τον ελληνικό αθλητισμό ως μια από τις ισχυρότερες πλατφόρμες δημόσιας διπλωματίας της Ελλάδας στο εξωτερικό», δήλωσε ο κ. Καλπύρης μετά τη λήξη του Μαραθωνίου.

Η ελληνική συμμετοχή στον μεγαλύτερο κινεζικό μαραθώνιο προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλίας της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ. Για το επόμενο διάστημα σχεδιάζονται ανταλλαγές και εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Κίνα, με στόχο την εδραίωση της συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

