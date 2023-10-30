Νοκ άουτ για τον Παναθηναϊκό ο Βιλντόσα!
Δίχως τον Αργεντινό άσο θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στο αποψινό ντέρμπι (30/10, 20:15) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, καθώς οι ενοχλήσεις στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού δεν του επιτρέπει να δώσει το «παρών».
Ο 28χρονος άσος ένιωσε ενοχλήσεις προς το τέλος της χθεσινής προπόνησης, έκανε θεραπεία και δεν είναι σε θέση να προπονηθεί σήμερα.
Πηγή: sport-fm.gr
