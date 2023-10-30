Νοκ άουτ για τον Παναθηναϊκό ο Βιλντόσα!



Δίχως τον Αργεντινό άσο θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στο αποψινό ντέρμπι (30/10, 20:15) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, καθώς οι ενοχλήσεις στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού δεν του επιτρέπει να δώσει το «παρών».

Ο 28χρονος άσοςπρος το τέλος της χθεσινής προπόνησης, έκανε θεραπεία και δεν είναι σε θέση να προπονηθεί σήμερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.