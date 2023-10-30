Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκτός ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό ο Λούκα Βιλντόσα

Δίχως τον Λούκα Βιλντόσα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό.

Βιλντόσα

Νοκ άουτ για τον Παναθηναϊκό ο Βιλντόσα!

Δίχως τον Αργεντινό άσο θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στο αποψινό ντέρμπι (30/10, 20:15) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, καθώς οι ενοχλήσεις στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού δεν του επιτρέπει να δώσει το «παρών».



Ο 28χρονος άσος ένιωσε ενοχλήσεις προς το τέλος της χθεσινής προπόνησης, έκανε θεραπεία και δεν είναι σε θέση να προπονηθεί σήμερα.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark