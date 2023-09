Τρεις Ισπανίδες διεθνείς θα καταθέσουν για το φιλί του Ρουμπιάλες στην Ερμόσο Κόσμος 11:02, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις ποδοσφαιρίστριες θα κληθούν να τοποθετηθούν με τηλεδιάσκεψη, για τις φερόμενες πιέσεις που δέχθηκαν από την ισπανική ομοσπονδία