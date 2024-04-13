Για τις τραγικές διαστάσεις του φαινομένου της δημογραφικής συρρίκνωσης που έχει υποτιμηθεί και τους τρόπους αντιστροφής του μίλησε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νοτίου Τομέα της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις του δημογραφικού στην εθνική ασφάλεια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ανέφερε την ανάγκη να ενταχθεί στην εθνική στρατηγική ως πρώτιστος στόχος η αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού και η αξιοποίηση του παγκόσμιου Ελληνισμού, ενώ αναφέρθηκε και στις ευρωεκλογές απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής στους ομογενείς και επισημαίνοντας ότι: «Η ΝΔ απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία με τις αρχές του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης».

Καμπάνα για τις επιπτώσεις του δημογραφικού στην εθνική ασφάλεια

Ειδικότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις του Γιώργου Ευγενίδη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε για το δημογραφικό, ότι σε μία δεκαετία ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 400 χιλιάδες άτομα με τις επιπτώσεις να εκτείνονται σε όλους τους τομείς: την υγεία, την εργασία, την ασφάλιση και την εθνική ασφάλεια της χώρας:

«Πρέπει όλοι να ακούσουμε την καμπάνα κινδύνου για τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Μια Ελλάδα που συρρικνώνεται πληθυσμιακά-ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές- είναι πολύ πιο ευάλωτη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τραγικό το γεγονός πως ο μέσος όρος γεννήσεων στην Ελλάδα ανά γυναίκα είναι μόλις 1,3 και επισήμανε ότι ακόμη και στις αρχές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πολύ καλύτεροι οι δημογραφικοί δείκτες

«Πρέπει να υπάρξει εγρήγορση. Μια ισχυρή Ελλάδα έχει ως προαπαιτούμενο την εθνική άμυνα, την ανασυγκρότηση του κράτους, την οικονομική ανάπτυξη, αλλά στην εθνική στρατηγική πρέπει να ενταχθεί η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η αξιοποίηση του παγκόσμιου Ελληνισμού» τόνισε ο πρώην υπουργός.

«Να αγκαλιάσουν οι νέοι τον θεσμό της οικογένειας»

Για τις αιτίες του φαινομένου ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επικρατούν, αλλά εστίασε στη μεταβολή των προτύπων ζωής και την υποχώρηση της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. “Χρειάζεται μια στρατηγική αντιμετώπιση που να αγκαλιάζει το σύνολο της κοινωνίας, ώστε να μεταβληθούν τα πρότυπα ζωής: τα νέα παιδιά πρέπει να αγκαλιάσουν τον θεσμό της οικογένειας, πρέπει να γίνει ξανά αξία ζωής.

Πέρα από την υπογεννητικότητα ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση και στον ρόλο της μετανάστευσης, καθώς τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα “έχασε” τη γενικά του brain drain. “Πρέπει να εξετάσει κανείς το πώς θα επιστρέψουν. Πρέπει το ελληνικό κράτος να δώσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή τους στην Ελλάδα” σημείωσε.

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα «θετικά μέτρα» της κυβέρνησης (αύξηση και διεύρυνση των επιδομάτων, ειδικά στεγαστικά προγράμματα κοκ) και προσέθεσε: “Απαιτούνται τολμηρά μέτρα και πολιτικές ενίσχυσης των νέων γεννήσεων, εξαντλώντας κάθε όριο δημοσιονομικής στήριξης για επιπλέον άδεια και πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών που θα κάνουν παιδιά”.

Για τις ευρωεκλογές

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε και για τις επερχόμενες εκλογές. Τόνισε ότι η κυβέρνηση, που έλαβε ισχυρή εντολή μόλις πριν από έναν χρόνο, θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας και προσέθεσε: “Ο κίνδυνος είναι η αποχή, καλώ τους Έλληνες ομογενείς να εγγραφούν και να αξιοποιήσουν την επιστολική ψήφο”.

“Η ΝΔ είναι μεγάλη παράταξη, στηρίζεται στην ιδεολογία της και το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα και απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία με το έργο της και τις αρχές του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης” ολοκλήρωσε το σκεπτικό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.