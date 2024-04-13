Στην «απαξιωτική», όπως την χαρακτηρίζει συμπεριφορά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρεται με δήλωση του ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ο κ. Αυλωνίτης αφού καταλογίζει "υπέρμετρη αμετροέπεια και αλαζονεία" στον υπουργό σημειώνει: Είμαστε απόλυτα αντίθετοι με το νομοσχέδιο αυτό το οποίο αποτελεί την επιτομή της προχειρότητας και της έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης με αυτούς που υπηρετούν τη Δικαιοσύνη, (το Δικαστικό και Δικηγορικό Σώμα και τους δικαστικούς υπαλλήλους), κυρίως όμως με τις τοπικές κοινωνίες.

Η κατάργηση των Ειρηνοδικείων και η συγκεντροποίηση των δικαστικών δομών αποτελεί εγκληματική παρέμβαση στο επί εκατονταετία και πλέον θεσμικό πλαίσιο.

Έωλη και ψευδεπίγραφη η επίκληση περί επιτάχυνσης της δικαιοσύνης από τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις, καθώς η πείρα έχει αποδείξει ότι όπου συνενώθηκαν, στο παρελθόν (το 2013), έδρες Ειρηνοδικείων κανένα βελτιωτικό αποτέλεσμα στην επιτάχυνση δεν σημειώθηκε. Ενώ αντιθέτως, όπου καταργήθηκαν δημόσιες δομές επήλθε μαρασμός των τοπικών κοινωνιών και ενισχύθηκε η αστυφιλία, με περαιτέρω διόγκωση των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ευθέως αντίθετες και με τη σύγχρονη, διεθνή δικαιϊκή πρακτική οι καταργήσεις Ειρηνοδικείων. Για παράδειγμα, στη Γερμανία πρωτοβάθμια πολιτικά δικαστήρια είναι τα Ειρηνοδικεία (αρμόδια για αστικές διαφορές) και τα Πρωτοδικεία. Στην Ιταλία τακτικά δικαιοδοτικά όργανα είναι το Ειρηνοδικείο, το Πρωτοδικείο και το Εφετείο. Στην Ολλανδία κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαθέτει περισσότερες της μίας έδρας Ειρηνοδικείων. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και σε πολλές άλλες χώρες

Στην Ελλάδα όμως, με την επίκληση κατά παραγγελία μελέτης προς τη Παγκόσμια Τράπεζα η Κυβέρνηση, δεν διστάζει να πλήξει βάναυσα την αρχή της εγγύτητας και την κοινωνική ανάγκη για προσιτή Δικαιοσύνη.

Στις όποιες αλλαγές στην υπάρχουσα χωροταξική κατανομή δικαστικών δομών έπρεπε να είχε προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, να είχαν συλλεχθεί στοιχεία για τις υποδομές και τις ανάγκες, να είχε ληφθεί υπόψη ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας και το ορεινό ανάγλυφο της χώρας αλλά και το ανεπαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο. Δικαίως έχουν ξεσηκωθεί ολόκληρες περιοχές ενάντια στο έκτρωμα που αποκαλεί η Κυβέρνηση "νέο δικαστικό χάρτη της χώρας".

Προειδοποιούμε ότι το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του δικαστικού χάρτη είναι απερίγραπτα πρόχειρο και επικίνδυνο και ως τέτοιο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

Το καταρρακωμένο Κράτος Δικαίου δεν αντέχει περαιτέρω υποβάθμιση στην χώρα μας.

Το πονηρό χαμόγελο του Υπουργού Δικαιοσύνης στο τέλος «θα παγώσει».

Πηγή: skai.gr

