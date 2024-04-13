«Η κάλπη των Ευρωεκλογών είναι μια εθνική κάλπη και η Κυβέρνηση αναδεικνύει τα διακυβεύματα και τα διλήμματα. Οι εκλογές δεν γίνονται σε κενό ή για πλάκα. Κάθε εκλογική διαδικασία έχει διακυβεύματα και διλήμματα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα», με τον Δημήτρη Οικονόμου, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «το βασικό διακύβευμα για τις Ευρωεκλογές είναι ο προσανατολισμός της Ευρώπης, που είναι υποβαθμισμένο και υποτιμημένο στη δημόσια συζήτηση», τονίζοντας: «Τι Ευρώπη θα έχουμε για την κυρίαρχη πολιτική σκηνή, για τους αγρότες και την ΚΑΠ, απέναντι στην επελαύνουσα κινεζική οικονομία, στη συμπεριφορά αυταρχικών καθεστώτων και την κινητικότητα της Ρωσίας, τι Ευρώπη θα έχουμε στα γεωπολιτικά, τι Ευρώπη θα έχουμε στην αυτονομία και την αυτάρκειά της, όπως την ασφάλεια, την επισιτιστική ασφάλεια, την παραγωγή καινοτομίας και γνώσης».

«Η Κυβέρνηση και σε αυτές τις εκλογές, όπως σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019 και μετά, με ειλικρίνεια, αναδεικνύοντας τα διακυβεύματα και τα διλήμματα, με σεβασμό προσεγγίζει τους πολίτες και ζητά την ψήφο των πολιτών. Μια ψήφο επιβεβαίωσης και εμπιστοσύνης. Η κεντρική μας γραμμή είναι ενίσχυσης και αναβάθμισης της χώρας», κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.