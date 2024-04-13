Ανδρουλάκης: «Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση»

«Οι ευρωεκλογές είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μπει φραγμός στην αλαζονεία, την ατιμωρησία και τις πελατειακές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, τονίζει πώς «η χώρα χρειάζεται ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση που θα κινείται αξιακά και προγραμματικά γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας να εμπιστευτεί την προσπάθειά μας».

«Αναλογιστείτε ποιος έχει προκαλέσει τις τελευταίες ήττες της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι ακόμη και σήμερα επιμένοντας στο lifestyle και τις αντιφατικές θέσεις που προκαλούν θολούρα, κάνουν δώρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ταυτόχρονα ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «είναι αναγκαία η ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ, της δύναμης που αγωνίζεται με συνέπεια για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη μείωση των ανισοτήτων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών». Υποστηρίζει πως μια αξιόπιστη και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση στις 9 Ιουνίου θα είναι εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η χώρα σελίδα.

«Η αναξιοπιστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της κυβερνητικής λειτουργίας. Για τις υποκλοπές ήταν ξένες πρεσβείες που ζήτησαν την παρακολούθησή μου μόνο και μόνο για να διαψευστούν την ίδια ημέρα. Όταν αποκαλύφθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε μετατρέψει το Υπουργείο Εσωτερικών σε εκλογικό της κέντρο με την υποκλοπή χιλιάδων προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού, η κυρία Ασημακοπούλου και η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η ευρωβουλευτής είχε συγκεντρώσει μόνη της όλα αυτά τα email, ακόμα και από ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν επικοινωνήσει μαζί της», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Περιγράφει την προσπάθεια, όπως λέει, της κυβέρνησης να συγκαλύψει την υπόθεση των υποκλοπών και τις ευθύνες στη τραγωδία των Τεμπών ενώ αναφέρει ότι στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι επιχειρηματικά συμφέροντα προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση ενώ, επισημαίνει ο κ, Ανδρουλάκης, «το πρωί έκανε αυτές τις καταγγελίες, το ίδιο βράδυ,-όπως αποκάλυψα στη Βουλή-, οι δύο στενότεροι συνεργάτες του συναντήθηκαν με τα ίδια συμφέροντα, με αποτέλεσμα την αποπομπή τους από την κυβέρνηση» .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

