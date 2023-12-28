Τέλος εποχής στην Τότεναμ - Αποχωρεί μετά από 11,5 χρόνια ο Ούγκο Γιορίς

Τέλος εποχής για τον Ούγκο Γιορίς στην Τότεναμ, καθώς απ’ τις αρχές του νέου έτους ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ έπειτα από 11,5 χρόνια παρουσίας στους «σπερς» κι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην MLS.

O πολύπειρος Γάλλος γκολκίπερ και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 με τους «τρικολόρ» είναι σταθερά εκτός αποστολής κι επιλογών του Άγγελου Ποστέκογλου κι έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» για να αποχωρήσει απ’ τους Λονδρέζους 6 μήνες προτού εκπνεύσει το συμβόλαιό του.

Ο Γιορίς είναι ήδη στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Λος Άντζελες FC και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

