«Ψάχνεται» για επιστροφή Βαράν η Ρεάλ Μαδρίτης

«Ψάχνεται» για επιστροφή του Ραφαέλ Βαράν η Ρεάλ Μαδρίτης! Ο 30χρονος αμυντικός φόρεσε τη φανέλα της «βασίλισσας» για μια δεκαετία (2011-2021), κατακτώντας τα πάντα μαζί της και αποχωρώντας για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δαπάνησε για χάρη του 40 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, με τον Τεν Χαγκ να τον αφήνει συχνά εκτός ενδεκάδας και την ομάδα του Ολλανδού να δυσκολεύεται πολύ να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις, ο Βαράν φαίνεται πως ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την ισπανική «Sport», ο Γάλλος στόπερ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ρεάλ, η οποία χρειάζεται άμεση ενίσχυση στα μετόπισθεν, δεδομένων των σοβαρών τραυματισμών που ταλαιπωρούν τους Μιλιτάο και Αλάμπα.

Παρ 'όλα αυτά, ο Αντσελότι δεν είναι ο μόνο που... έχει βάλει στο μάτι τον Βαράν, αφού όπως αποκαλύπτουν γερμανικά Μέσα, η Μπάγερν Μονάχου ενδιαφέρεται επίσης για την απόκτησή του, όντας διατεθειμένη να δώσει τα περίπου 20 εκατ. ευρώ που αναμένεται να ζητήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

