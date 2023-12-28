Έδεσε τον Ίσκο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 η Ρεάλ Μπέτις

Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μπέτις τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα παραμείνει ο Ίσκο!

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο 31χρονος μεσοεπιθετικός σε αυτό το πρώτο μισό της φετινής σεζόν, «ανάγκασαν» τη διοίκηση των «βερντιμπλάνκος» να προβεί στην επέκταση της συνεργασίας τους κατά τρία χρόνια, αφού το προηγούμενο συμβόλαιο είχε ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, πέρα από την χρονική ισχύ, ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον μισθό του να αυξάνεται, ενώ παράλληλα, τοποθετήθηκε στα 10 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσής του.

Σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν, ο έμπειρος Ισπανός μετράει 23 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Ανδαλουσιανών, όντας εκ των βασικών στελεχών της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟕. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 28, 2023

