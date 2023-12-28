Λογαριασμός
Παρουσιάζεται αύριο στο αμφιθέατρο Ίδρυμα Ωνάση της Εθνικής Πινακοθήκης ο Τερίμ

Το μεσημέρι (15:00) της Παρασκευής (29/12) και στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Φατίχ Τερίμ ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Γνωστό έγινε το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Φατίχ Τερίμ, ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού!

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (29/12) στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου ο πολύπειρος τεχνικός θα μιλήσει για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και θα απαντήσεις δημοσιογράφων.

Ο Τερίμ βρίσκεται από την Τετάρτη (27/12) στην Αθήνα, έχοντας πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους»!

