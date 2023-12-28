Παρουσιάζεται αύριο στο αμφιθέατρο Ίδρυμα Ωνάση της Εθνικής Πινακοθήκης ο Τερίμ

Γνωστό έγινε το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Φατίχ Τερίμ, ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού!

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (29/12) στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου ο πολύπειρος τεχνικός θα μιλήσει για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και θα απαντήσεις δημοσιογράφων.

Ο Τερίμ βρίσκεται από την Τετάρτη (27/12) στην Αθήνα, έχοντας πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.