Ο συναρπαστικός πρώτος ημιτελικός της φετινής Volley League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με νικητές τους «πράσινους», οι οποίοι παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 σετ, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να επικρατήσουν με 3-1 (23-25, 25-19, 31-29, 25-23), κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς!



Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:

