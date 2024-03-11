Λογαριασμός
Βόλεϊ ανδρών: Τα highlights του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την ημιτελική φάση της φετινής Volley League

Παναθηναϊκός

Ο συναρπαστικός πρώτος ημιτελικός της φετινής Volley League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με νικητές τους «πράσινους», οι οποίοι παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 σετ, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να επικρατήσουν με 3-1 (23-25, 25-19, 31-29, 25-23), κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς!

Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:

Πηγή: sport-fm.gr

