Eκκωφαντικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο Μετς ο οποίος με πρωταγωνιστή τον Φαν Γκάρντερεν κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα τεσσάρων πόντων κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με τον Ερνάντες να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα και τους Βουλκίδη και Πρωτοψάλτη να απαντούν «έχτισαν» ένα σερί μειώνοντας στον πόντο για το 7-8. Η ομάδα του Μιλεκόνσκι, διατηρούσε καθ' όλη τη διάρκεια του σετ βραχεία κεφαλή, έχοντας τον Σαμοϊλένκο και τον Λινάρδο σε πολύ καλή κατάσταση να υψώνουν τείχος μπροστά από το φιλέ.



Τα διαδοχικά λάθος σερβίς έφεραν το ματς στην ισοπαλία με την παράβαση του Ερνάντες να αναγκάζει τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ κάτι το οποίο αποδιοργάνωσε τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει το μπλοκ άουτ για το 21-23. Ο Ερνάντες μείωσε στον πόντο για τους «πράσινους», ο Πρωτοψάλτης ισοφάρισε με άσο, βρήκε φιλέ στο επόμενο σερβίς δίνοντας το set ball στους φιλοξενούμενους οι οποίοι έκαναν το 0-1 (23-25).

Αποφασισμένος να επιστρέψει και να μην πετάξει την ευκαιρία του πλεονεκτήματος στα σκουπίδια ήταν ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ. Οι «πράσινοι» έδωσαν μάχη με τον ΠΑΟΚ στο φιλέ, με τον Ράνγκελ και τον Βουλκίδη να είναι κομβική στο μπλοκ και τους Κόβαρ, Ερνάντες και Πρωτοψάλτη, να βοηθούν τα μέγιστα στο σκοράρισμα, ξεμπλοκάροντας την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου και δίνοντας της προβάδισμα σε κρίσιμο σημείο (13-10). Το «τριφύλλι» συνέχισε με την ίδια φιλοσοφία και έφτασε τη διαφορά στους έξι (18-12), διαφορά την οποία και διατήρησε ως το τέλος του σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1 με 25-16.

Πραγματικό θρίλερ στο τρίτο σετ του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πολύ δυναμικά και να χτίζει ένα σοβαρό προβάδισμα πέντε πόντων (9-4). Ο ΠΑΟΚ με Τρούχτσεφ, Φαν Γκάρντερεν και Φαν Ντερ Ντρις, μειωσε στους δυο, με τον Παναθηναϊκό να μην αφήνει το προβάδισμα χάρη σε σημαντικές επιθέσεις και προσπάθειες που πήρε ο Ερνάντες. Ο «δικέφαλος» ωστόσο έτρεξε ένα εντυπωσιακό 5-0 που τον έφερε μπροστά με δυο (15-17) και παρά την αντίδραση των γηπεδούχων ξέφυγε με νέο σερί, για το 16-21.



Το ματς μετατράπηκε σε ένα «ροντέο» με τον ΠΑΟΚ να έχει ως παίκτες κλειδιά τον Λινάρδο και τον Τρούχτσεφ φτάνοντας μια ανάσα από την ισοφάριση (20-24). Ο Παναθηναϊκός όμως με ένα αδιανόητο 4-0 που θύμισε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αντέδρασε «σβήνοντας» το set ball του «δικεφάλου» οδηγώντας το ματς στην... παράταση.



Εκεί μίλησαν οι μεγάλοι παίκτες με Φαν Ντερ Ντρις και Κόβαρ να αναλώνονται σε μια μονομαχία και τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει συνεχώς και να παίρνει εν τέλει το σετ με 31-29 για το πρώτο του προβάδισμα στο ματς (2-1).



Mε την ψυχολογία στα ύψη, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν είχε διάθεση για περιπέτειες. Οι πράσινοι ήταν σοβαροί και απέφυγαν τα εύκολα λάθη του πρώτου και του τρίτου σετ, φτάνοντας γρήγορα στο +6 (11-5). Η συγκεκριμένη διαφορά έμεινε για αρκετή ώρα με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα εξαιρετικό ντεμαράζ, μετατρέποντας το 24-18 σε 24-23 μετά από κακές επιθέσεις των παικτών του Παναθηναϊκού! Με την επιστροφή από το τάιμ άουτ που κάλεσε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο Βουλκίδης με επίθεση πρώτου χρόνου τελείωσε το ματς για το 3-1 (25-23).



Τα σετ: 23-25, 25-19, 31-29, 25-23

