Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω της εκπομπής «Newsroom» των Τάσου Νικολόπουλου και Νίκου Ζέρβα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα μετά τη δεύτερη σερί βαριά ήττα της ομάδας, είπε ότι υπήρξε προβληματισμός στου Ρέντη, στη συζήτηση που έγινε μεταξύ προπονητή και ποδοσφαιριστών, σχολιάζοντας πάντως ότι οι λύσεις έρχονται μέσα από τη βελτίωση στα παιχνίδια.



Την Τρίτη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεπό κατά τα καθιερωμένα από τον Μεντιλίμπαρ, ενώ την Τετάρτη θα προπονηθούν στου Ρέντη και θα πετάξουν για το Βελιγράδι για τη ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Conference League. Αναμένεται να λείψει και πάλι ο Αλεξανδρόπουλος, ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς έφυγε για τη Βαρκελώνη για να επισκεφθεί ειδικό γιατρό για τον τραυματισμό του.



Ακούστε τι απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν από Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα, αναφορικά με την εικόνα του Ολυμπιακού στα δύο τελευταία παιχνίδια, στα αμυντικά προβλήματα και όχι μόνο. Όπως και για το σπουδαίο ματς (12/3, 17:00, Cosmote TV) της Κ19 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Youth League.

