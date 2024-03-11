ΑΕΚ: Διήμερο ρεπό και ελεύθερο Σαββατοκύριακο από τον Αλμέιδα στους παίκτες

Ευκαιρία για ξεκούραση και ανάσες θα έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά και το επιβλητικό πέρασμα (0-4) από τη Λαμία και την επιστροφή τους στην κορυφή της Stoiximan Super League.



Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετική απόφαση του Ματίας Αλμέιδα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν διήμερο ρεπό, ενώ θα απολαύσουν και ελεύθερο Σαββατοκύριακο (16/3-17/3).

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι μετά την αναβολή της 2ης «στροφής» των playoffs ελέω Εθνικής, η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την «Ένωση» είναι στις, όταν και υποδέχεται τονστην OPAP Arena.Εξού και θα υπάρχει χρόνος για περαιτέρω δουλειά και αποφόρτιση για τους νταμπλούχους Ελλάδος στα Σπάτα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.