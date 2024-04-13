Ο Αστέρας Τρίπολης πανηγυρίζει, ο ΠΑΣ Γιάννινα βυθίστηκε στη θλίψη! Με γκολ του Πίτσου στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0 στους «Ζωσιμάδες» και… τελείωσαν οριστικά τους Ηπειρώτες οι οποίοι κατευθύνονται στη δεύτερη κατηγορία μετά από πέντε χρόνια.

Παρθενική νίκη μετά το 2016 για τον Αστέρα στα Γιάννενα, αλλά και πρώτη μετά από τις 28 Ιανουαρίου.

Στην πρώτη θέση των playouts παρέα με τον Ατρόμητο η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, στην τελευταία αυτή του Μιχάλη Γρηγορίου.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην εστία βρέθηκε ο Νάγκι και οι Σόρια, Σομποτσίνσκι, Παντελάκης, Κιάκος στην τετράδα της άμυνας. Καραχάλιος, Τζίνο στον άξονα, οι Ροζάλες, Ροσέρο στα πλάγια και ο Παμλίδης είχε ελεύθερο ρόλο στο πλάι του Κόντε.

Με το κλασικό 4-2-3-1 κατέβασε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Τσιφτσής, με τους Λύρατζη, Καστάνιο, Πίτσου, Χουχούμη στην αμυντική γραμμή. Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε τα δύο χαφ, οι Καλτσάς, Παλάσιος, Ρεγκίς στη μεσοεπιθετική τριάδα και ο Μιριτέλο στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Καλύτερος ο ΠΑΣ Γιάννινα στο πρώτο ημίχρονο, κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα και ήταν πιο απειλητικός, δημιουργώντας αρκετές προϋποθέσεις και πιέζοντας τον Αστέρα. Στο 23’ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Κόντε βρέθηκε σε θέση βολής, μπερδεύτηκε με τον Παμλίδη αλλά έκανε τελική, με τον Λύρατζη να βάζει σωτήρια προβολή και να σώζει την ομάδα του.

Στη συνέχεια του αγώνα η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω αλλά χωρίς ουσία και χωρίς καμία σπουδαία φάση εκατέρωθεν. Στο 40ο λεπτό ο ΠΑΣ είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Ροζάλες να κάνει την προβολή, αλλά ο Τσιφτσής με μεγάλη επέμβαση κράτησε καθαρή την εστία του.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους άνηκε στον Αστέρα και συγκεκριμένα στο 45+1’, όταν ο Παλάσιος έδωσε ωραία πάσα στον Καλτσά, εκείνος έκανε το γύρισμα, αλλά δεν πρόλαβε ο Μιριτέλο να στείλει εξ επαφής την μπάλα στα δίχτυα. Κάπως έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (0-0), με τους Ηπειρώτες να είναι σαφώς ανώτεροι αλλά άστοχοι και οι Αρκάδες να έχουν κάκιστη εικόνα.

Πιο καλά μπήκε ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ράσταβατς να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να τονώσει την ομάδα του. Στο 63’ οι Αρκάδες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Μπαρτόλο έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Μιριτέλο, αλλά ο Νάγκι το έβγαλε. Μια φάση στην οποία σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, ωστόσο δεν υπήρχε κάτι και αν σκόραρε ο Αργεντινός θα ελεγχόταν από το VAR.

Ο ΠΑΣ στη συνέχεια απειλούσε κυρίως στις αντεπιθέσεις, με τον Αστέρα να έχει περιορίσει στο έπακρο τους Ηπειρώτες και να ψάχνεται για το γκολ που θα του χάριζε ένα σημαντικό τρίποντο μετά από αρκετό καιρό. Τα λεπτά περνούσαν, με τους Αρκάδες να κρατάνε το καλό για το τέλος και συγκεκριμένα για το 90+3’. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε το φάουλ, με τον Πίτσου με ωραίο πλασέ να γράφει το 1-0, παίρνοντας το ριμπάουντ από τη… δική του προσπάθεια, με τον Ισπανό μάλιστα να το πανηγυρίζει συγκινημένος δείχνοντας τον ουρανό, αφού το αφιέρωσε στον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή.

Κάπως έτσι, ο Αστέρας πανηγύρισε τρίποντο μετά από δυο μήνες έχοντας πλέον μια ηρεμία, ενώ από την άλλη ο ΠΑΣ υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος.

MVP: Ο Πίτσου όχι μόνο για το γκολ που πέτυχε και χάρισε τη νίκη για τον Αστέρα, αλλά και γιατί ήταν ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας του και άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων. Παλεύει για να ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Ισπανός και αυτές οι εμφανίσεις ενδεχομένως να τον δικαιώσουν για την προσπάθειά του.

Η σφυρίχτρα: Ο Γκάμαρης δεν είχε το μεγάλο λάθος, αλλά σφύριζε διαρκώς και εκνεύριζε με τα σφυρίγματά του τις δύο ομάδες.

