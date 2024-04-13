Ο Βόλος 2-2 με τον Ατρόμητο, διατήρησε το προβάδισμα για την παραμονή

Φτιαγμένος από ατσάλι ο Βόλος, έγινε φαβορί για την παραμονή! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, πιέστηκε πολύ από τον αδιάφορο Ατρόμητο που προηγήθηκε δυο φορές (20' Αθανασίου, 70' Αντζιέλσκι), όμως με το γκολ του Γκαρσία στο 45'+2' και τη φαουλάρα του Γκλάβτσιτς στο 81' έφερε ισάριθμες φορές το ματς στα ίσα (2-2) και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Εξαιρετικό, ανά διαστήματα, το ματς, με ένα πέναλτι για κάθε ομάδα και «γκάφες» από κάθε τερματοφύλακα, αλλά τον Μαρκετζάνι καθοριστικό να διατηρεί το σκορ ισόπαλο σε δυο περιπτώσεις.

Στους 29 βαθμούς πλέον ο Βόλος που μετά από τέσσερις αγωνιστικές παραμένει αήττητος, όπως και ο Ατρόμητος που βρίσκεται στην κορυφή με 34.

Δύσκολο ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο την επόμενη αγωνιστική για τον Βόλο, την Κηφισιά θα υποδεχθεί στο Περιστέρι ο Ατρόμητος.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με τη γνωστή συνταγή και το καθιερωμένο 4-3-3 παρέταξε τον Βόλο ο Χρήστος Κόντης. Στην εστία ο Κόβατς με τους Μύγα, Καλογερόπουλο, Σιέλη, Λούνα στην τετράδα της άμυνας. Ντε Καμπς, Μπερτόγλιο και Κόμπα στην τριάδα του κέντρου, ενώ στην επίθεση δεξιά ο Γκλάβτσιτς, αριστερά ο Ασεχνούν και στην κορυφή ο Γκαρσία.

Συνέχεια στο ροτέισον από τον Σάσα Ίλιτς ο οποίος παρέταξε τον Ατρόμητο με το ασυνήθιστο 4-1-4-1. Στην εστία ο Mαρκετζάνι. Tριμμάτης, Ασεβέδο, Τζαβέλλας και Αθανασίου στην άμυνα. Ο Έντερ αμυντικός μέσος με τον Κούντε και τον Καμαρά μπροστά του. Ο Βαλένσια στο δεξί άκρο, ο Βρακάς στο αριστερό και στην κορυφή της επίθεσης ο Αντζιέλσκι.

Το ματς:

Κακός ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά του ματς με τον Βόλο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να καταγράφει την πρώτη του τελική στο 4'. Ο Ασεχνούν πήρε από αριστερά την πάσα, συνέκλινε προς τα μέσα, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Και πάλι η ομάδα του Κόντη στο προσκήνιο πέντε λεπτά αργότερα. Η πίεση του Μπερτόγλιο στον Κούντε ψηλά απέδωσε με τον Αργεντινό να πασάρει στον Γκαρσία που βρέθηκε εκτός περιοχής, δοκίμασε το σουτ, αλλά ο Μαρκετζάνι μπλόκαρε σταθερά.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να παγώσει τον ρυθμό, δίνοντας χώρο στον Βόλο και κατάφερε με τη συμπλήρωση 18 λεπτών να προηγηθεί. Από κόρνερ των γηπεδούχων ο Καμαρά πήρε την μπάλα, διέσχισε μισό γήπεδο, πάσαρε δεξιά στον Αντζιέλσκι, αυτός αμέσως στην παράλληλη κίνηση του Αθανασίου ο οποίος πλάσαρε και νίκησε τον Κόβατς που φέρει ευθύνη στο γκολ για το 0-1.

Το πλάνο του Ίλιτς έδειχνε να αποδίδει με τον Βόλο να σοκάρεται και παρά την κατοχή δεν κατάφερε να βρει με ευκολία τους διαδρόμους για να πατήσει στην περιοχή του Μαρκετζάνι. Η ομάδα του Περιστερίου, λίγο έλειψε μάλιστα να φτάσει στο 2-0.

Ήταν το 37ο λεπτό όταν οι φιλοξενούμενοι, και πάλι με τον Καμαρά, βγήκαν στην κόντρα, με τον Καμαρά να βλέπει αριστερά τον Βρακά, αυτός συνέκλινε, σούταρε, η μπάλα κόντραρε με τον Καμαρά να παίρνει το ριμπάουντ και την προσπάθεια του να έχει την ίδια κατάληξη.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Ατρόμητος θα πάει με το υπέρ του 1-0 στα αποδυτήρια ήρθε το 45ο λεπτό. Ο Βόλος από τα αριστερά, με τον Λούνα να κάνει τη σέντρα και τον Αθανασίου να κάνει ανόητο μαρκάρισμα στον Γκαρσία εντός περιοχής και τον Μαλούτα να δείχνει σωστά πέναλτι.

Ο Αργεντινός ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μαρκετζάνι απέκρουσε άσχημα και ο επιθετικός του Βόλου πήρε το «ριμπάουντ» για το 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Ίδια εκκίνηση με εκείνη του πρώτου ημιχρόνου στα πρώτα λεπτά της επανάληψης με τον Βόλο να απειλεί πρώτος στο 48'. Ο Μπερτόγλιο από τα αριστερά είδε την κίνηση του Ντε Καμπς, αυτός κατευθείαν με το αριστερό το σουτ εκτός εστίας.

Ο Βόλος ήταν ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο με τον Ατρόμητο να δείχνει ότι συμβιβάζεται και με την ισοπαλία, δίνοντας το δικαίωμα στους γηπεδούχους να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 58' η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχασε την καλύτερη της ευκαιρία στο ματς. Ορθολογική ανάπτυξη από τον άξονα με τον Ασεχνούν να παίρνει την μπάλα εκτός περιοχής και να σουτάρει με φάλτσο, αναγκάζοντας τον Μαρκετζάνι σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Βλέποντας ότι δέχεται απειλή από τον Βόλο, ο Ατρόμητος πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 63' κατέγραψε την πρώτη του τελική στο δεύτερο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην κόντρα, η μπάλα στον Αγκιμπού Καμαρά από τα αριστερά εντός περιοχής με τον μέσο από τη Γουινέα να σουτάρει δυνατά και τον Κόβατς να κάνει εξαιρετική επέμβαση.

Από την εκτέλεση του κόρνερ, ωστόσο προήλθε και η φάση που άλλαξε τη ροή του ματς. Ο Βρακάς εκτέλεσε με τον Αντζιέλσκι να επωφελείται και να σουτάρει, αλλά η προσπάθεια του κόντραρε στο χέρι του Σιέλη!

Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR με τον Μαλούτα να υποδεικνύει την εσχάτη των ποινών. Ο Αντζιέλσκι ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν άψογη και... αρκετή για να βάλει εκ νέου μπροστά τον Ατρόμητο στο ματς στο 70' με 2-1.

Το ματς απέκτησε ρυθμό μετά το γκολ του Αντζιέλσκι με τους δυο προπονητές να κάνουν διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο και τον Βόλο να απειλεί στο 78'. Από φάουλ που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Μύγα μέσα από την περιοχή και δεξιά, αυτός έκανε τη σέντρα, ο Σιέλης έκανε την κεφαλιά και ο Μαρκετζάνι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ωστόσο δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα. Ο Γκλάβτσιτς κέρδισε φάουλ εκτός περιοχής αναλαμβάνοντας την εκτέλεση. Αυτή ήταν εντυπωσιακή, αφού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μαρκετζάνι για το 2-2!

Οι αλλαγές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν, κάτι το οποίο δεν συνέβη και με τις ευκαιρίες, αφού ο Βόλος «έγειρε» το γήπεδο χωρίς ωστόσο να απειλήσει. Η μοναδική καλή στιγμή των γηπεδούχων ήταν αυτή του 92ου λεπτού με τον Ασεχνούν να πατά περιοχή και να σουτάρει, αλλά ο Μαρκετζάνι απέκρουσε με το 2-2 να μένει ως το τέλος.

ΜVP: Σπουδαίο ματς από τον Νεμάνια Γκλάβτσιτς για τον Βόλο! Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ήταν το «Α και το Ω» για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, πιέζοντας την πρώτη γραμμή του Ατρομήτου, φέρνοντας την αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, ενώ πέτυχε και το φανταστικό γκολ της ισοφάρισης με την απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η «σφυρίχτρα»: Μέτρια προς καλή η διαιτησία του Μαλούτα στο Πανθεσσαλικό. Ο Έλληνας coach έκανε σωστές υποδείξεις, με αποκορύφωμα το πέναλτι υπέρ του Βόλου το οποίο φάνηκε με... γυμνό μάτι, συμβουλεύτηκε σωστά τον Ζαμπάλα στο πέναλτι του Ατρομήτου, ελέγχοντας εν συνεχεία τη φάση ο ίδιος. Ωστόσο, ήταν αρκετά σπάταλος με τις κάρτες, κιτρινίζοντας οκτώ ποδοσφαιριστές.

Oι ενδεκάδες του ματς:

Βόλος (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Μύγας, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Ντε Καμπς (89’ Μπαριέντος), Γκλάβτσιτς, Μπερτόγλιο (71’ Τρουιγέ), Κόμπα, Ασεχνούν (93' Ποπέσκου), Γκαρσία.

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζάνι, Τριμμάτης, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Αθανασίου, Κούντε (97' Καραμάνης), Γκονζάλες, Καμαρά, Βαλένσια, Αντζιέλσκι (71’ Βέργος), Βρακάς (81’ Ρομπάιγ).

Διαιτητής: Μαλούτας,

Bοηθοί: Νικολακάκης, Παπαδάκης

Tέταρτος διαιτητής: Κατσικογιαννης

VAR: Ζαμπάλας,

AVAR: Σινιοράκης

