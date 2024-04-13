Δεν πλήρωσε τα λάθη του και προκρίθηκε στον τελικό του Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βγήκε νικητής σε μια μεγάλη μάχη με τον Γιανίκ Σίνερ, διάρκειας πάνω από 2,5 ώρες.

Μάλιστα, χρειάστηκε να πετύχει μεγάλη ανατροπή, αφού ο Σίνερ είχε ξεκινήσει με break το τρίτο σετ, όμως μετά το 4-2 έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν κατάφερε να φτάσει με τον ίδιο ρυθμό ως το τέλος.

Με την πρόκρισή του στον τελικό, ο Τσιτσιπάς διεκδικεί το τρίτο τρόπαιο στο Μονακό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αφού είχε στεφθεί back to back πρωταθλητής το 2021 και το 2022.

Το ματς

Στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε 44 λεπτά για να προηγηθεί. Στο πρώτο game απείλησε με break, όμως ο Σίνερ τον σταμάτησε.

Δεν είχε την ίδια τύχη, όμως, και στη συνέχεια, αφού ο Έλληνας τενίστας έσπασε το σερβίς του αντιπάλου και προηγήθηκε 3-1. Ο Σίνερ δεν βρήκε απαντήσεις, με τον Τσιτσιπά να κάνει «σβηστά» το 1-0 σετ με 6-4.

Μετά από πολύ σκληρή μάχη πήρε το δεύτερο σετ ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός ξεκίνησε εντυπωσιακά, στρίμωξε τον Τσιτσιπά και με μπρέικ στο δεύτερο game, προηγήθηκε 3-0 και έφτασε εύκολα στο 4-1.

Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, όταν ο Σίνερ έφτασε σε νέο break point, όμως ο Έλληνας τενίστας τον σταμάτησε και έκανε το 4-2. Ο Τσιτσιπάς ανέβασε στροφές και απείλησε, με τη σειρά του, για break, όμως ο αλύγιστος Ιταλός κράτησε το σερβίς του και οδήγησε το σετ στο συγκλονιστικό φινάλε.

Ο Έλληνας τενίστας αποδείχτηκε πολύ σκληρός για να παραδοθεί και έφτασε σε πέντε break points, για να κρατηθεί ζωντανός στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο Σίνερ (μετρώντας ένα χαμένο set point) πέτυχε τρομερούς πόντους και έκανε το 1-1 (6-3), σε ένα game που είχε διάρκεια πάνω από δέκα λεπτά.

Ο Σίνερ μπήκε πιο δυνατά και στο τρίτο σετ και έκανε break με το καλημέρα. Ο Ιταλός προηγήθηκε 3-1 και έφτασε σε δύο break points στη συνέχεια, όμως ο Τσιτσιπάς έμεινε όρθιος και μείωσε σε 3-2. Μετά από μια ανύποπτη φάση στο 4-2 ο Σίνερ έδειξε να έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, λέγοντας πως πονάει στο γόνατο.

Ο Τσιτσιπάς το εκμεταλλεύτηκε και έφτασε σε δύο break point που σταμάτησε ο Ιταλός, ο οποίος είχε και πλεονέκτημα για να κρατήσει το σερβίς του. Ο Τσιτσιπάς τον σταμάτησε και έφτασε σε νέο break point, που σβήστηκε μετά από λάθος. Η σκληρή μάχη συνεχίστηκε, ο Έλληνας τενίστας έφτασε σε πέμπτο break point, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 4-4.

Ο Τσιτσιπάς έκανε εύκολα το 5-4, όσο ο Σίνερ έδειξε να ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις και στο αριστερό πόδι! Ο Ιταλός ζήτησε ξανά ιατρική φροντίδα και συνέχισε να μην πατάει καλά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή με 6-4.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.