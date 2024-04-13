Θέαμα και γκολ στις Σέρρες, 2-2 τα «λιοντάρια» με τον ΟΦΗ

Είχε μπόλικο θέαμα αλλά όχι νικητή το ματς που άνοιξε την 4η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, καθώς Πανσερραϊκός και ΟΦΗ έμειναν στο 2-2.

Δύο φορές προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, ισάριθμες φορές ισοφάρισαν οι Κρητικοί με τον Μπάκιτς, με τις δύο ομάδες να παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Πάμπλο Γκαρσία, με τον Κατσίκα κάτω από τα δοκάρια και τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρεμ, Αυλωνίτη και Πεταυράκη στην άμυνα. Ουεντραόγκο και Μορέιρα βρέθηκαν στον άξονα, με Τομάς, Άλεξιτς και Ουάρντα πίσω σπό τον Μπετανκόρ.

Με 4-2-3-1 πορέυτηκε και ο Τραϊανός Δέλλας, που επέλεξε τον Χριστογεώργο στο τέρμα και τους Μαρινάκη, Βούρο, Λουκάο και Θοράρινσον στην άμυνα.

Αμυντικά χαφ οι Μπάκιτς-Γκαγέγκος, με Μπάκου, Τοράλ και Ριέρα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ισέκα.

Το ματς

Πιο δυνατά μπήκαν στον αγώνα οι γηπεδούχοι, με τον Άλεξιτς να μην μπορεί να σουτάρει καλά από κοντά στο 4ο λεπτό και τους Κρητικούς να ανεβάζουν σταδιακά την αποδοσή τους, έχοντας μάλιστα ακυρωθέν γκολ με τον Μπάκιτς στο 12’.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κατσίκας απέκρουσε εντυπωσιακά το τρομερό σουτ του Μαυροβούνιου, με τους Σερραίους να φτάνουν εντέλει στο 1-0 στο 22ο λεπτό, με τον Άλεξιτς να πλασάρει ιδανικά σε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΦΗ έφτασε άμεσα στην ισοφάριση, με τον Ριέρα να ανατρέπεται στην περιοχή από τον Δεληγιαννίδη και τον Μπάκιτς να ηττάται στο πέναλτι από τον Κατσίκα αλλά να σκοράρει με το... ριμπάουντ, για το 1-1 στο 27’.

Ο ρυθμός παρέμεινε φρενήρης, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να σταματά εντυπωσιακά το σουτ του Πεταυράκη ένα λεπτό αργότερα και τον Αυλωνίτη να έχει άστοχη κεφαλιά στο κόρνερ που ακολούθησε.

Στο 33’ η ομάδα του Γκαρσία ανέκτησε το προβάδισμα, όταν ο Ουάρντα εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Μπετανκόρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά!

Η τελευταία καλή φάση στο πρώτο μέρος σημειώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Κατσίκα να μπλοκάρει το σουτ του Τοράλ.

Ο ρυθμός συνέχισε να είναι υψηλός και στο δεύτερο μέρος, με τον Τομάς να σουτάρει άουτ στο 48’ και τον Χριστογεώργο να σταματά με το πόδι τον Άλεξιτς δύο λεπτά αργότερα.

Ακολούθως οι γηπεδούχοι έδωσαν χώρους, με τους Κρητικούς να πιέζουν για την ισοφάριση και να τη βρίσκουν εκ νέου με τον Μπάκιτς!

Αυτή τη φορά, ο Μοσκέρα κέρδισε την κόντρα από αριστερά και έκανε το γύρισμα, με τον Μαυροβούνιο να στέλνει την μπάλα δοκάρι και μέσα με εξαιρετικό σουτ για το 2-2 στο 75’.

Οι φιλοξενούμενοι περέμειναν ψηλά και έψαξαν την ολική ανατροπή, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

MVP: Δίκαια κορυφαίος του αγώνα ο Μάρκο Μπάκιτς, που πέτυχε και τα δύο γκολ του ΟΦΗ και του επέτρεψε να φύγει αλώβητος από τις Σέρρες. Ο Μαυροβούνιος μάλιστα είχε και άλλο ένα γκολ, ακυρωθέν, πριν σκοράρει εντέλει... νόμιμα.

Η... σφυρίχτρα: Είχε μπόλικη δουλίτσα ο Φωτιάς, που στο πρώτο μέρος ακύρωσε άμεσα το γκολ του Μπάκιτς και ακολούθωςε έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα στον Ριέρα. Πολλές και οι κίτρινες κάρτες, με τον Μορέιρα να γλιτώνει τη δεύτερη που θα έφερνε την αποβολή του, σε μια φάση που εκνεύρισε τους Κρητικούς.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Πανσερραϊκός (Π. Γκαρσία): Κατσίκας, Πεταυράκης, Μπέργκστρεμ, Αυλωνίτης, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα (59’ Στάικος), Ουεντραόγκο, Ουάρντα, Τομάς (84’ Μασκανάκης), Άλεξιτς (84’ Σοφιανός), Μπετανκόρ (71’ Χατζηστραβός)

Στον πάγκο: Τσομπανίδης, Οικονόμου, Διαμαντής, Ντάνκερλουι, Μούργος

ΟΦΗ (Τρ. Δέλλας): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Βούρος, Λουκάο, Θοράρινσον, Μπάκιτς, Γκαγέγκος (70’ Μεγιάδο), Μπάκου (66’ Μοσκέρα), Τοράλ (74’ Γκλάζερ), Ριέρα (66’ Αποστολάκης), Ισέκα (74’ Φελίπε)

Στον πάγκο: Μπάουμαν, Αμπάντα, Λαμπρόπουλος, Θοεδοσουλάκης

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Διαμαντής, Νταβέλας

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Σιδηρόπουλος, Βεργέτης

