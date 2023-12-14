Λογαριασμός
Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσέ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Ο Γιασικεβίτσιους θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο της νέας του ομάδας με αντίπαλο την Μονακό

Γιασικεβίτσιους

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο νέος τεχνικός της Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιθουανό τεχνικό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και τη λήξη της σεζόν 2025-26.

Ο Λιθουανός τεχνικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι όταν και είχε αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και είχε συμφωνήσει σε όλα με την τουρκική ομάδα από χθες. Σήμερα στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) ήταν η άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια.

Αύριο ο Γιασικεβίτσιους θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο της νέας του ομάδας με αντίπαλο την Μονακό.

