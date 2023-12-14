Βρετανία: Η Ρεμπέκα Γουέλς η πρώτη γυναίκα που θα σφυρίξει αγώνα Premier League

Ημέρα ορόσημο στην ιστορία της Premier League και της βρετανικής διαιτησίας θα αποτελέσει το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου!

Οπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, η Ρεμπέκα Γουέλς θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διαιτητεύσει αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας του Νησιού, σφυρίζοντας την αναμέτρηση της Φούλαμ με την Μπέρνλι για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η 40χρονη Βρετανίδα ρέφερι έχει μια μακρά πορεία στον χώρο της διαιτησίας, ξεκινώντας την ενασχόλησή της με το επάγγελμα το 2010. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε αγώνα Κυπέλλου.

Μεταξύ άλλων, έχει διαιτητεύσει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Euro Γυναικών, ενώ, έχει εκτελέσει και χρέη 4ου βοηθού σε παιχνίδι της Premier League.

History will be made in the Premier League this Christmas...



Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years 👇 — Premier League (@premierleague) December 14, 2023

