Ιωαννίδης: Φτιαγμένος για ευρωπαϊκές βραδιές – «Μέσα» σε όλα τα γκολ

Ο 23χρονος Φώτης Ιωαννίδης έχει συνολικά 619 λεπτά συμμετοχής σε 11 εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός σημείωσε εννέα φορές, και σε όλες τις περιπτώσεις ο Ιωαννίδης είχε καθοριστικό ρόλο.

Αναλυτικά, σε έξι περιπτώσεις ολοκλήρωσε επιτυχώς τις φάσεις, σε δύο ήταν ο δημιουργός, και σε μια περίπτωση ο συμπαίκτης του εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά από την ενέργειά του.

