Μέχρι στιγμής, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει συμμετάσχει συνολικά σε 619 λεπτά αναμετρήσεων του Champions League και του Europa League. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα εννέα φορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το όνομα του 23χρονου επιθετικού συνδέεται με την "εξίσωση" της φάσης σε όλες αυτές τις ευκαιρίες.

Ιωαννίδης: Φτιαγμένος για ευρωπαϊκές βραδιές – «Μέσα» σε όλα τα γκολ

Ο 23χρονος Φώτης Ιωαννίδης έχει συνολικά 619 λεπτά συμμετοχής σε 11 εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός σημείωσε εννέα φορές, και σε όλες τις περιπτώσεις ο Ιωαννίδης είχε καθοριστικό ρόλο.

Αναλυτικά, σε έξι περιπτώσεις ολοκλήρωσε επιτυχώς τις φάσεις, σε δύο ήταν ο δημιουργός, και σε μια περίπτωση ο συμπαίκτης του εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά από την ενέργειά του.

