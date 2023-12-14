Παναθηναϊκός: Αρνήθηκαν τα ΜΑΤ να πάνε έξω από την Λεωφόρο

Σε μια πρωτοφανή κίνηση διαμαρτυρίας για τον τραυματισμό του συναδέλφου τους στα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντη, προχώρησαν άνδρες των ΜΑΤ.

Οι διμοιρίες που επρόκειτο να λάβουν θέση έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα, σταμάτησαν στην συμβολή της Αλεξάνδρας και Κηφισιάς, αρνούμενοι να μεταβούν στο γήπεδο, προκειμένου διαφυλάξουν την τάξη στον σημείο κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Μάλιστα λίγο αργότερα, έλαβαν εντολή να μεταβούν στην έδρα τους στο Γουδί.

Πηγή: skai.gr

