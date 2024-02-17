Σε μια... ιδιαίτερη πρόσληψη προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Έχοντας πολλά παράπονα από τις διαιτησίες στους αγώνες της, η ομάδα της Premier League αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, δίνοντάς τους τον ρόλο του αναλυτή διαιτησίας.

Όπως αποκάλυψε τη αγγλική «Telegraph», ο άλλοτε αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ και πρώην σύμβουλος διαιτησίας της Stoiximan Superleague θα αναλάβει άμεσα τα νέα του καθήκοντα, ενώ παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Γουέστ Χαμ, μαζί με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου στην προεδρική σουίτα του «City Ground».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.