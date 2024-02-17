Με νίκη 15-11 επί της Σερβίας και την κατάληψη της πέμπτης θέσης, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σημείωσε την πέμπτη νίκη του σε έξι αγώνες στη διοργάνωση, αλλά τα εφιαλτικά τελευταία 2,5 λεπτά του προημιτελικού με την Ιταλία του στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο, που πιθανότατα άξιζε με βάση τη συνολική εικόνα του.

Σε ένα χαλαρό σε γενικές γραμμές παιχνίδι, η ελληνική ομάδα, παρότι παρατάχθηκε χωρίς δύο βασικά στελέχη (Φουντούλη και Σκουμπάκη), εμφανίστηκε πιο σοβαρή και συγκεντρωμένη και δεν άργησε να πάρει τα «ηνία». Παρότι δέχθηκε κάποια γκολ από τα 2μ., η εθνική έδειξε μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα (χωρίς μάλιστα να κερδίζει αποβολές) και με ένα σερί 4-0 προηγήθηκε 6-2 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Στη συνέχεια οι διεθνείς διατήρησαν τον έλεγχο και τη διαφορά στα επίπεδα των 3-4 τερμάτων, αφού κάθε φορά που οι Σέρβοι είχαν μία ευκαιρία να πλησιάσουν, ο Μάνος Ζερδεβάς έβαζε... στοπ.

Στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, οι «πλάβι» έδειξαν να... αφυπνίζονται και μείωσαν σε 10-9, με δύο διαδοχικά γκολ από την περιφέρεια και ένα του Μάντιτς σε παίκτη παραπάνω, στην εκπνοή του οκταλέπτου. Η Σερβία είχε εν συνεχεία την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε παίκτη παραπάνω, αλλά ο Γενηδούνιας «έβγαλε» τη φάση του αγώνα, όπου πρώτα ανέκοψε την πάσα, μετά κολύμπησε και έφτασε πρώτος στη μπάλα και τελικά έβγαλε πάσα για κόντρα στον Βλαχόπουλο που σκόραρε. Το γκολ του Γκιουβέτση αμέσως μετά ανέβασε ξανά τη διαφορά στα τρία γκολ (12-9) και η εθνική δεν κινδύνεψε ως το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-3, 2-4, 5-2

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Π. Γιάκσιτς (φουνταριστός), 1-1 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 2-1 Βλαχόπουλος (πέναλτι), 2-2 Ραντζέλοβιτς (φουνταριστός), 3-2 Γενηδουνιάς (κόντρα), 4-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 6-2 Γκίλλας (περιφέρεια), 6-3 Ούμποβιτς (π.π.), 7-3 Καλογερόπουλος (π.π.), 7-4 Ούμποβιτς (φουνταριστός), 8-4 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 8-5 Μάντιτς (περιφέρεια), 9-5 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 9-6 Ντράσοβιτς (περιφέρεια), 10-6 Γκίλλας (περιφέρεια), 10-7 Βούτσινιτς (περιφέρεια), 10-8 Ντράσοβιτς (περιφέρεια), 10-9 Μάντιτς (π.π.), 11-9 Βλαχόπουλος (π.π.), 12-9 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 12-10 Ντράσοβιτς (π.π.), 13-10 Κάκαρης (π.π.), 14-10 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 14-11 Στρ. Ράσοβιτς (περιφέρεια), 15-11 Γκιουβέτσης (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 2/4 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 8 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Η Σερβία είχε 3/10 με παίκτη παραπάνω, 5 γκολ από την περιφέρεια και 3 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Αλαφραγκής (4΄21΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Σβαρτς (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Γκιουβέτσης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 2, Αργυρόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Βλαχόπουλος 2, Τζωρτζάτος, Καλογερόπουλος 2, Παπανικολάου

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 2, Στρ. Ράσοβιτς 1, Ραντζέλοβιτς 1, Π. Γιάκσιτς 1, Βούτσινιτς 1, Ντράσοβιτς 3, Ν. Γιάκσιτς, Ούμποβιτς 2, Λούκιτς, Β. Ράσοβιτς, Μίτροβιτς, Λάζιτς

** Εκτός ελληνικής 13άδας έμειναν ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Γιάννης Φουντούλης. Ως αρχηγός της εθνικής δηλώθηκε ο Αγγελος Βλαχόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

