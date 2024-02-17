Φουλάρει για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ο Παναθηναϊκός AKTOR. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 76-65 του Άρη στον ημιτελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, σε ένα παιχνίδι που ήλεγξε έως το τέλος και με σοβαρή εμφάνιση πήρε... ρεβάνς από τους «κίτρινους» μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους «πράσινους» ο Κέντρικ Ναν με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 10 πόντους και σημαντικές βοήθειες τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 21 πόντους και ο Ρόνι Χάρελ με 11 πόντους.

Έντονο ματς με δυνατές μονομαχίες και πολλά φάουλ εκατέρωθεν, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Ματίας Λεσόρ να αποβάλλεται στη δεύτερη περίοδο, ενώ οι Θεσσαλονικείς από νωρίς είχαν να διαχειριστούν πολλούς παίκτες «φορτωμένους» με φάουλ.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός AKTOR περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Προμηθέας (21:00) για να μάθει τον αντίπαλό του στον αυριανό τελικό (21:00).

Δείτε τα highlights του αγώνα:

Το ματς:

Με τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ ο Άρης με τους Τολιόπουλο, Μποχωρίδη, Μπλούμπεργκ, Χάρελ και Ντε Σόουζα. Τους πρώτους πόντους του ματς πέτυχε ο Χάρελ (0-2), με τον Γκριγκόνις να «απαντάει» με κάρφωμα για το 2-2. Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά νευρικές στο ξεκίνημα και υπέπεσαν σε πολλά λάθη στις επιθετικές τους προσπάθειες. Ο Ναν έβαλε μπροστά για πρώτη φορά την ομάδα του (4-2), ενώ ο Τολιόπουλος με πέντε συνεχόμενους πόντους έδωσε το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς (4-7).

Ο Έλληνας γκαρντ κράτησε μπροστά τους τυπικά φιλοξενούμενους στο 5’ (5-9), με το «τριφύλλι» να παίρνει το προβάδισμα με το 5-0 «έτρεξε» (10-9). Με το τρίποντο του Χάρελ ο Άρης πέτυχε το 10-12, αλλά σε αυτό το σημείο ο Ναν το πήρε… πάνω του και με έξι συνεχόμενους προσωπικούς πόντους έβαλε μπροστά τους «πράσινους» με 17-14. Οι «κίτρινοι» μείωσαν στον πόντο με το δίποντο του Σταρκ (17-16) και ο Σλούκας με δύο εύστοχες βολές έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +3 στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-16).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε με πολύ δυνατό τρόπο στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα 7-0 που «έτρεξε» πήγε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (26-16). Ο Τολιόπουλος έβαλε στοπ στο σερί με πέντε προσωπικούς του πόντους (26-21), με τον Λεσόρ να πετυχαίνει το 28-21, πριν έρθει σε αψιμαχία με τον Σανόγκο, για την οποία χρεώθηκαν με τεχνική ποινή οι δύο παίκτες. Ο Γκραντ σκόραρε το 30-21, ενώ στο 14’ ο Μποχωρίδης έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Λεσόρ, με τον Γάλλο να αντιδράει και να χρεώνεται με δεύτερη τεχνική ποινή, που έφερε και την αποβολή του από τον ημιτελικό.

Στα μισά της δεύτερης περιόδου ο Μπάνκστον μείωσε στο -8 (32-24), αλλά ο Ναν είχε απάντηση με τρίποντο για το 35-24, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε τη διαφορά στο +14, που ήταν και η μεγαλύτερη μέχρι εκείνο το σημείο (38-24, στο 18’). Ο Τολιόπουλος κράταγε μόνος του επιθετικά τον Άρη, φτάνοντας τους 17 πόντους με ωραία ενέργεια (41-28), με τον Γκραντ να ευστοχεί σε 3/3 βολές για το 44-28. Οι Θεσσαλονικείς με σερί 0-5 κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους 11 πόντους πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (44-33).

Με τις δύο βολές του Μποχωρίδη ο Άρης έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (44-35), με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις επιθετικά στο «τριφύλλι» (46-36). Η αποβολή του Λεσόρ και το αντιαθλητικό του Αντετοκούνμπο έφερε στο παιχνίδι τον Μπαλτσερόφσκι για πρώτη φορά, με τον Γκριγκόνις να ευστοχεί σε δύσκολο σουτ με καμπύλη για το 51-37.

Οι «κίτρινοι» με ένα 0-5 έριξαν τη διαφορά στο -9 (51-42), όμως, ο Μπαλτσερόφσκι ήταν εύστοχος στην εκπνοή της επίθεσης στο 27’ για το 53-42. Ο Ναν έφτασε τους 16 πόντους (55-42), με τον Μπάνκστον να μειώνει (55-44), ενώ με δύο εύστοχες βολές του Σλούκα και μία του Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +14 (58-44).

Ο Άρης ξεκίνησε με τρίποντο του Χάρελ την τελευταία περίοδο (58-47), αλλά ο Ναν «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο για το 61-47. Το παιχνίδι είχε σόου τριπόντων, αφού ακολούθησαν ακόμα δύο από τους Σανόγκο και Καλαϊτζάκη (64-50), με τον Αντετοκούνμπο να καρφώνει δύο φορές εντυπωσιακά για το 68-53 κρατώντας το «τριφύλλι» σε μεγάλη διαφορά ασφαλείας από τους «κίτρινους». Μετά από συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις εκατέρωθεν ο Καλαϊτζάκης σκόραρε για το 70-53, ενώ στη συνέχεια ο Άρης προσπάθησε να αντεπιτεθεί, μειώνοντας στο -13 με τον Μπλούμπεργκς (71-58), ενώ με δύο καρφώματα του Ντε Σόουζα η διαφορά έπεσε στους δέκα πόντους (72-62).

Ωστόσο, οι δυο εύστοχες βολές του Μπαλτσερόφσκι (74-62) «σφράγισαν τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR με το τελικό σκορ 76-65 να του δίνει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ.



