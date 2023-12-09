Στη λίστα των Λίβερπουλ και Τσέλσι ο Τσαλχάνογλου

Την περίπτωση του Χακάν Τσαλχάνογλου, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ίντερ την τελευταία διετία, εξετάζουν δύο μεγάλοι αγγλικοί σύλλογοι.

Πρόκειται για τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι, αφού όπως μεταδίδεται στο Νησί οι δύο ομάδες έχουν στη λίστα τους τον Τούρκο χαφ και φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν κίνηση το ερχόμενο καλοκαίρι γι’ αυτόν.

Ο Τσαλχάνογλου συγκεντρώνει διαρκώς εγκωμιαστικά σχόλια από διάφορους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με τον προπονητή της εθνικής Τουρκίας, Βιτσέντσο Μοντέλα, να τον χαρακτηρίζει τον καλύτερο μέσο που αγωνίζεται στην Ιταλία και έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο, ενώ και ο Μάριο Μπαλοτέλι υποστήριξε πως είναι από τους καλύτερους εν ενεργεία χαφ.

Ο 29χρονος έχει ξεκινήσει βασικός σε όλα ματς της Ίντερ στη Serie A φέτος, δείγμα του πόσο τον υπολογίζει ο Σιμόνε Ιντζάγκι.

Ο Τσαλχάνογλου έχει συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» ως το καλοκαίρι του 2027 και προφανώς οι Μιλανέζοι θα ζητήσουν ένα μεγάλο ποσό για να τον παραχωρήσουν. Με τη φανέλα της Ίντερ ο Τούρκος μετράει 112 εμφανίσεις με 19 γκολ και 12 ασίστ.

