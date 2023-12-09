ΠΑΟΚ: Τάσεις φυγής από Νάσμπεργκ, τον θέλει η ΑΪΚ Στοκχόλμης

Στο… στόχαστρο της ΑΙΚ Στοκχόλμης καθώς και ομάδων, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, φέρεται να βρίσκεται ο Ιβάν Νάσμπεργκ.

Ivan Näsberg er på utgikk etter ny klubb etter minimalt spiller tid hos PAOK.



AIK, som har vært interessert lenge i midtstopperen er fortsatt på ballen, men kan få konkurranse for andre klubber.



Nå erfarer Nettavisen at klubber rundt omkring i Europa og USA er interessert. pic.twitter.com/FmYfXJyEXj — Norwegian Transfers (@NorwayTransfers) December 9, 2023

Στο… στόχαστρο της ΑΙΚ Στοκχόλμης καθώς και ομάδων, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, φέρεται να βρίσκεται ο Ιβάν Νάσμπεργκ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της «Nettavisen», επισημαίνοντας ότι ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ «ψάχνεται» να αποχωρήσει, λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής που έχει! Συγκεκριμένα, ο Νάσμπεργκ μετράει έξι συμμετοχές και 368 αγωνιστικά λεπτά με τον «δικέφαλο του Βορρά» της φετινή σεζόν, όντας εκτός βασικών πλάνων του Ραζβάν Λουτσέσκου. Παράλληλα, στην πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 27χρονος στόπερ αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδι και κατέγραψε 935 λεπτά συμμετοχής. Κάπως έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της νορβηγικής ιστοσελίδας, η σουηδική ομάδα αλλά και σύλλογοι από τις ΗΠΑ και την κεντρική Ευρώπη, εξετάζουν την πιθανότητα απόκτησής του.

