Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ: Τάσεις φυγής από Νάσμπεργκ, τον θέλει η ΑΪΚ Στοκχόλμης

Ρεπορτάζ στη Νορβηγία αναφέρει ότι η ΑΪΚ Στοκχόλμης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ιβάν Νάσμπεργκ, από τον ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

παοκ

Στο… στόχαστρο της ΑΙΚ Στοκχόλμης καθώς και ομάδων, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, φέρεται να βρίσκεται ο Ιβάν Νάσμπεργκ.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της «Nettavisen», επισημαίνοντας ότι ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ «ψάχνεται» να αποχωρήσει, λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής που έχει!

Στο… στόχαστρο της ΑΙΚ Στοκχόλμης καθώς και ομάδων, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, φέρεται να βρίσκεται ο Ιβάν Νάσμπεργκ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της «Nettavisen», επισημαίνοντας ότι ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ «ψάχνεται» να αποχωρήσει, λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής που έχει! Συγκεκριμένα, ο Νάσμπεργκ μετράει έξι συμμετοχές και 368 αγωνιστικά λεπτά με τον «δικέφαλο του Βορρά» της φετινή σεζόν, όντας εκτός βασικών πλάνων του Ραζβάν Λουτσέσκου. Παράλληλα, στην πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 27χρονος στόπερ αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδι και κατέγραψε 935 λεπτά συμμετοχής. Κάπως έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της νορβηγικής ιστοσελίδας, η σουηδική ομάδα αλλά και σύλλογοι από τις ΗΠΑ και την κεντρική Ευρώπη, εξετάζουν την πιθανότητα απόκτησής του.

Συγκεκριμένα, ο Νάσμπεργκ μετράει έξι συμμετοχές και 368 αγωνιστικά λεπτά με τον «δικέφαλο του Βορρά» της φετινή σεζόν, όντας εκτός βασικών πλάνων του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Παράλληλα, στην πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 27χρονος στόπερ αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδι και κατέγραψε 935 λεπτά συμμετοχής.
Κάπως έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της νορβηγικής ιστοσελίδας, η σουηδική ομάδα αλλά και σύλλογοι από τις ΗΠΑ και την κεντρική Ευρώπη, εξετάζουν την πιθανότητα απόκτησής του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark