Μπαίνει σε… διλήμματα ο Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» με τη Μακάμπι

Το «τριφύλλι» λόγω της αναβολής της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League που αποφασίστηκε λόγω των όσων τραγικών συνέβησαν στου Ρέντη, έχει κάνει focus στον «τελικό» της Πέμπτης με τη Μακάμπι Χάιφα.

Οι «πράσινοι» αφού δεν θα αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο αυτήν την εβδομάδα, φορτσάρουν για την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς για την αυλαία της φάσης των ομίλων του Europa League. Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός έχει απολέσει κάθε ελπίδα για συνέχεια στη διοργάνωση, αλλά είναι ορθάνοιχτη η πόρτα για συνέχεια στο Europa Conference League. Κάτι που δεν είναι και λίγο. Ειδικά από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια το «τριφύλλι» είχε φτωχή έως και μηδαμινή παρουσία στην Ευρώπη.

