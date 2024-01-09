Σταματέλος: «Προβλημάτισε πολύ τον Καρβαλιάλ ο Ορτέγκα, κρατάει βασικό τον Ναβάρο»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού πρώτου αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετέφερε ο Νίκος Σταματέλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Το κατάλαβα, ότι δεν το έδειξε το συνδρομητικό κανάλι, αλλά θα είχε διαμαρτυρηθεί η ΑΕΚ, μόνο ο Ρότα αντέδρασε, επειδή εκείνος έκανε το λάθος. Ακόμα και ο Φορτούνης είχε διστάσει να πάει στην μπάλα, ο Έσε του φώναξε περισσότερο, φοβούμενος μη κάνει κάποια παράβαση», ανέφερε ο ρεπόρτερ της ομάδας για τη φάση που απασχόλησε τη χθεσινή μέρα.



«Ακολουθεί το ντέρμπι και ο Καρβαλιάλ σκέφτεται ορισμένες αλλαγές, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, αφού αύριο είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι προβληματισμένος από τον Ορτέγκα ο προπονητής, αφού η εντολή του είναι προσοχή στις στατικές φάσεις και να μην παραχωρούν εύκολα φάουλ ή κόρνερ», υπογράμμισε.



Και κατέληξε, λέγοντας: «Το πώς λειτούργησε η άμυνα στα δύο κόρνερ, είναι άλλο θέμα, αλλά ο Ορτέγκα πολύ εύκολα παραχωρούσε την μπάλα για κόρνερ και έτσι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ρίτσαρντς. Ο Γιόβετιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, αλλά θεωρώ πως θα συνεχίσει με τον Ναβάρο, από τον οποίο έμεινε ικανοποιημένος με την παρουσία του. Σκέφτεται μήπως βάλει και τρίτο στα χαφ, αφού σκέφτεται να βάλει τον Αλεξανδρόπουλο στο κέντρο».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.