Παίκτης του μήνα στη Super League o Ντεσπόντοφ

Πολυτιμότερος παίκτης για τον Δεκέμβριο στην Stoiximan Super League αναδείχθηκε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός είχε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 4 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, που στο διάστημα αυτό είχε μόνο νίκες.



O Nτεσπόντοφ ψηφίστηκε από το 53,1% των φιλάθλων, ενώ ακολούθησε ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού με 36,26%.



Τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

Κ. Ντεσπόντοφ 53,10% Φ. Ιωαννίδης 36,26% Χ.Μ. Γκαρσία 3,95% Σ. Καπίνο 2,55% Γ. Ρομπάιγ 2,21% X. Μιριτέλο 1,93%

🏆 @Stoiximan Player of the Month Δεκεμβρίου ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.



τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1/ Κ. Ντεσπόντοφ 53,10%

2/ Φ. Ιωαννίδης 36,26%

3/ Χ.Μ. Γκαρσία 3,95%

4/ Σ. Καπίνο 2,55%

5/ Γ. Ρομπάιγ 2,21%

6/ Χ. Μιριτέλο 1,93%#slgr #StoiximanSuperLeague #POTM… pic.twitter.com/VBmO7nrv7B January 9, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.