Παίκτης του μήνα στη Super League o Ντεσπόντοφ

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ αναδείχθηκε MVP της Super League για τον Δεκέμβριο  

Ντεσπόντοφ

Πολυτιμότερος παίκτης για τον Δεκέμβριο στην Stoiximan Super League αναδείχθηκε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός είχε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 4 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, που στο διάστημα αυτό είχε μόνο νίκες.

O Nτεσπόντοφ ψηφίστηκε από το 53,1% των φιλάθλων, ενώ ακολούθησε ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού με 36,26%.

Τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

  1. Κ. Ντεσπόντοφ 53,10%
  2. Φ. Ιωαννίδης 36,26%
  3. Χ.Μ. Γκαρσία 3,95%
  4. Σ. Καπίνο 2,55%
  5. Γ. Ρομπάιγ 2,21%
  6. X. Μιριτέλο 1,93%
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Superleague
