Παίκτης του μήνα στη Super League o Ντεσπόντοφ

Πολυτιμότερος παίκτης για τον Δεκέμβριο στην Stoiximan Super League αναδείχθηκε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός είχε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 4 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, που στο διάστημα αυτό είχε μόνο νίκες.
O Nτεσπόντοφ ψηφίστηκε από το 53,1% των φιλάθλων, ενώ ακολούθησε ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού με 36,26%.
Τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
- Κ. Ντεσπόντοφ 53,10%
- Φ. Ιωαννίδης 36,26%
- Χ.Μ. Γκαρσία 3,95%
- Σ. Καπίνο 2,55%
- Γ. Ρομπάιγ 2,21%
- X. Μιριτέλο 1,93%
🏆 @Stoiximan Player of the Month Δεκεμβρίου ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.
