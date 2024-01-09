Αθανασίου: «Λογικά μέχρι αύριο τελειώνει του ενός στόπερ στον Παναθηναϊκό»

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του στόπερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Όπως μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ οι πράσινοι είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με τον παίκτη του οποίου το όνομα παραμένει άγνωστο.



«Σύμφωνα με τα όσα μάθαινα μέχρι και χθες αργά το βράδυ είναι πολύ κοντά. Μέχρι και αύριο λογικά θα πρέπει να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ», ανέφερε ο ρεπόρτερ των πράσινων και επεσήμανε ότι βάσει όλων των πληροφοριών θα αποκτηθεί και δεύτερος κεντρικός αμυντικός ο οποίος όμως δεν θα αποκτηθεί με στόχο να παίξει ως βασικός.

Σχετικά με τις πληροφορίες από την Τουρκία για τις συζητήσεις με εκπρόσωπο του ΔΣ της Αδανασπορ ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε ότι μέχρι τώρα δεν προκύπτει ενδιαφέρον για τον Γκραβιγιόν ή τον Σάρι, επισημαίνοντας ότι αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να ψάχνει εξτρέμ.



Ακούστε τι είπε για τα μεταγραφικά θέματα του Παναθηναϊκού αλλά και την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

