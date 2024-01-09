Φουλάρει για στόπερ ο Ολυμπιακός

Στην απόκτηση ακόμη τεσσάρων ποδοσφαιριστών αναμένεται να προχωρήσει ο Ολυμπιακός μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.



Ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πάρει ως δανεικό τον Φραν Ναβάρο και αγόρασαν τον Ζέλσον Μαρτίνς, όμως θέλουν να προχωρήσουν στην ενίσχυση της μεσοαμυντικής τους γραμμής.

Για αυτό τον λόγο θα γίνει κίνηση για δύο στόπερ και δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή.



Προτεραιότητα για τους Πειραιώτες αποτελεί η προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού, αφού εκεί παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα.



Ο Ρέτσος, παρά τα λάθη του, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο αμυντικό φέτος του Ολυμπιακού, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο αποχώρησης του Φρέιρε και του Πορόζο, οπότε γίνεται επιτακτική η ανάγκη για την άμεση αγορά ενός κεντρικού αμυντικού.



Από την Τουρκία, η τελευταία πληροφορία που προέκυψε αφορά τον Άντριου Γκραβιγιόν της Άδανα Ντεμιρσπόρ, ο οποίος είναι 25 ετών, από τη Γουαδελούποη και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου.



Από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει το παραμικρό, αλλά έτσι έγινε πρόσφατα με τους δύο παίκτες που ήρθαν και γίνεται παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στο σύλλογο.

