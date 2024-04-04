Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σκάουτερ της Λάτσιο βρέθηκαν στη Λεωφόρο για τον Ιωαννίδη»

Άνθρωποι της Λάτσιο βρέθηκαν στο «Απ.Νικολαΐδης» για να δουν από κοντά τον Φώτη Ιωαννίδη, όπως αναφέρει το ιταλικό «SkySports».  

«Σκάουτερ της Λάτσιο βρέθηκαν στη Λεωφόρο για τον Ιωαννίδη»

Στο στόχαστρο και της Λάτσιο φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με οσα αναφέρει το ιταλικό «SkySports», σκάουτερ των «λατσιάλι» είδαν από κοντά την εξαιρετική εμφάνιση τού Έλληνα επιθετικού στην νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, με 2-1.

Τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα αναφέρουν πως βλέπουν στο πρόσωπο του ηγέτη των «πρασίνων», έναν πιθανό διάδοχο του Τσίρο Ιμόμπιλε, ενώ θυμίζουμε πως στη Λάτσιο αγωνίζεται ένας ακόμη Έλληνας, ο Χρήστος Μανδάς.

Παρόλα αυτά, για να παραχωρηθεί ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό θα πρέπει η πρόταση να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ και ο παίκτης θα πρέπει να πειστεί από την προοπτική που του παρουσιάζεται.

Παράλληλα, η διοίκηση προσανατολίζεται να του κάνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, με καλύτερες απολαβές, με το τωρινό να έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Η ομάδα του Τούντορ πάντως θα έχει υψηλό ανταγωνισμό, καθώς για τον πρώτο σκόρερ του «τριφυλλιού» φαίνεται πως ενδιαφέρονται και οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στουτγκάρδη, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Ο σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μετράει φέτος 21 γκολ και 7 ασίστ, σε 38 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark