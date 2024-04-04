«Σκάουτερ της Λάτσιο βρέθηκαν στη Λεωφόρο για τον Ιωαννίδη»

Στο στόχαστρο και της Λάτσιο φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με οσα αναφέρει το ιταλικό «SkySports», σκάουτερ των «λατσιάλι» είδαν από κοντά την εξαιρετική εμφάνιση τού Έλληνα επιθετικού στην νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, με 2-1.

Τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα αναφέρουν πως βλέπουν στο πρόσωπο του ηγέτη των «πρασίνων», έναν πιθανό διάδοχο του Τσίρο Ιμόμπιλε, ενώ θυμίζουμε πως στη Λάτσιο αγωνίζεται ένας ακόμη Έλληνας, ο Χρήστος Μανδάς.

Παρόλα αυτά, για να παραχωρηθεί ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό θα πρέπει η πρόταση να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ και ο παίκτης θα πρέπει να πειστεί από την προοπτική που του παρουσιάζεται.

Παράλληλα, η διοίκηση προσανατολίζεται να του κάνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, με καλύτερες απολαβές, με το τωρινό να έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Η ομάδα του Τούντορ πάντως θα έχει υψηλό ανταγωνισμό, καθώς για τον πρώτο σκόρερ του «τριφυλλιού» φαίνεται πως ενδιαφέρονται και οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στουτγκάρδη, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Ο σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μετράει φέτος 21 γκολ και 7 ασίστ, σε 38 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

